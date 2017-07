Auto-estrada fluvial do Douro perdeu financiamento europeu

À terceira não foi de vez. Quando chegou à fase crucial de garantir financiamento para as obras de maior envergadura em termos de investimento, e fazer a correcção do canal navegável do rio e a modernização das eclusas, o projecto da Via Navegável do Douro, que pretendia transformá-lo numa verdadeira auto-estrada fluvial, esbarrou num obstáculo incontornável: não viu aprovada a candidatura que apresentou na última ronda de investimentos promovida pelo CEF -Connecting Europe Facility.

Trata-se da linha de financiamento europeu que tem verbas específicas para apoiar projectos considerados estratégicos na área de transportes - e na qual o projecto da Via Navegável do Douro já havia conseguido apoios de quase 14 milhões de euro, quando em causa estiveram projectos orientados para os sistemas de segurança e de comunicação. Agora que apresentou uma candidatura a investimentos de 58,7 milhões de euros, o projecto vai ter de ficar na gaveta e adiado “para o próximo ciclo de financiamento comunitários”, como admitiu, em respostas ao PÚBLICO, a Administração dos Portos de Douro e Leixões (APDL).

O projecto Douro’s Inland Waterway (DIW), orçado em 75 milhões de euros, é o único projecto fluvial que está incluído na rede TEN-T, que definiu os projectos prioritários em termos de rede transeuropeia de transportes. E terá sido isso que permitiu a viabilização das candidaturas apresentadas na primeira e segunda fases do projecto, e mais concretamente nos anos de 2014 e de 2015 ao CEF. Alguns desses investimentos ainda estão em curso, e, como refere a APDL, “contribuem significativamente para colocar a Via Navegável do Douro (VND) em patamares de qualidade e segurança alinhados com os standards exigidos a nível europeu no contexto da rede principal das RTE-T (Redes Transeuropeias de Transporte)”.

Ficará por concretizar a ambição de aumentar a utilização do Douro para o transporte de mercadorias bem como continuar a acomodar o crescimento desta via fluvial dos operadores turísticos – no ano de 2016 havia 46 operadores registados que fizeram o transporte de quase um milhão de passageiros. Ao nível do transporte de mercadorias, a utilização do rio Douro é bem mais incipiente - com apenas 31.500 toneladas de mercadorias movimentadas.

O objectivo deste projecto era tornar o rio Douro navegável, desde a Foz ate à fronteira, em Barca D’Alva, com condições de segurança, 24 horas por dia, para a utilização em simultâneo de navios de mercadorias e de passageiros. A candidatura agora chumbada destinava-se a executar as grandes obras estruturais de correcção do leito do rio - e que se concentravam nos 24 quilómetros entre os troços de Cotas-Valeira e Saião Pocinho, onde existem os maiores constrangimentos rochosos no canal de navegação. Estas obras de aprofundamento e alargamento do canal implicavam um investimento de 33,8 milhões de euros. A reabilitação e modernização das cinco eclusas custariam 21,6 milhões.

Minério com alternativas

A APDL não quis comentar as razões que levaram à não aprovação desta candidatura na fase final do projecto. Também fonte da Comissão Europeia, recordou que o envelope financeiro previsto pelo CEF para Portugal, no ciclo 2014-2020 era de 509 milhões de euros. E que com os financiamentos aprovados nas duas fases anteriores Portugal já tinha alocado 82% desse financiamento – e já tinha encontrado destino para 419 milhões de euros. Restavam, portanto, pouco mais de 90 milhões de euros que, de acordo com a ficha de decisões divulgada pelo CEP foram atribuídos aos investimentos ferroviários da linha Sines Elvas, mais concretamente ao troço entre Sines e Grândola e à fase 2 do troço Évora-Caia.

A Comissão recebeu cerca de 350 candidaturas, de todos os países da Coesão, muitas delas “muito boas”, mas devido à escassez de verba, só pode selecionar “as melhores das melhores”, referiu uma fonte autorizada ao PÚBLICO. No relatório onde são documentadas essas decisões, e que já está publicado, pode encontrar-se uma pequena explicação: “Apesar da relevância e da qualidade do projecto serem boas, e da sua maturidade ser muito boa, o impacto desta é apenas ‘justo’”, lê-se no relatório da Comissão, que refere que a viabilidade económica do projecto parece estar dependente do arranque da exploração de uma Mina de Ferro ao longo do rio – isto é, a Mina de Ferro de Moncorvo. “Mas não há nenhum compromisso assumido”, lê-se no relatório.

Esta recusa em financiar o projecto da Via Navegável do Douro não vai por em causa o projecto da Mina de Ferro de Moncorvo, como assegurou ao PÚBLICO o representante da empresa, Carlos Guerra. “Puseram-nos sempre tantos problemas na utilização do rio, em termos de licenciamentos, e também custos operacionais, que no Estudo de Impacte Ambiental acabámos por dar preferência ao escoamento do minério pela via rodoviária e ferroviária até ao Porto de Leixões”, recorda Carlos Guerra. De acordo com o plano da MTI- Minas de Ferro de Moncorvo, só no oitavo ano de exploração é que se devia atingir a capacidade máxima de escoamento por aquelas vias, e que é de 2200 mil toneladas.

