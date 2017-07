Tsanko Arnaudov foi segundo em meeting na República Checa

Tsanko Arnaudov voltou a estar em grande plano no lançamento do peso, ao ser segundo no meeting de Ústi nad Labem, na República Checa, apenas batido por Tomás Stanék, o líder europeu da especialidade.

O checho Stanék atirou a 21,38 metros, com o lançador português de origem búlgara a chegar aos 21,06 metros, no que é a sua quarta marca acima do patamar dos 21,00 metros. 20,55, 20,78, 20,55, dois nulos, e por fim 21,06m foi a sequência do recordista nacional, que continua em grande forma, a três semanas do início do Mundial.

Ainda na segunda-feira, Tsanko competira em Biberach, Alemanha, num evento na praça central da cidade, no qual também foi segundo, com 20,98 metros, só batido pelo duplo campeão mundial David Storl, da Alemanha.

O pódio em Ústi nad Labem ficou completo com o brasileiro Darlan Romani, que atirou a 20,74 metros.

Igualmente vindo de Biberach, Francisco Belo, o outro português com mínimos para os Mundiais, esteve menos bem, ao ser nono com 19,08m. Na véspera, atirara a 20,05 metros, um recorde pessoal, que o colocou no top-10 europeu da época.

