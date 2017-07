Seleccionador sub-19 confiante para meia-final do Europeu

O seleccionador nacional de sub-19, Hélio Sousa, defendeu que Portugal está nas meias-finais do Europeu deste escalão com mérito e preparado para os desafios que irá enfrentar na meia-final de quarta-feira frente à Holanda (14h, Eurosport 2), em Tbilisi, na Geórgia. Na antevisão da partida, o técnico disse esperar “um jogo muito competitivo”, mas que Portugal “não irá alterar a sua forma de jogar”.

PUB

Hélio Sousa adiantou que a selecção, já habituada a marcar presença em meias-finais, está preparada para enfrentar todos os cenários possíveis, como prolongamento e grandes penalidades, e pretende melhorar a eficácia no capítulo da finalização. “Vai ser um jogo muito competitivo, entre duas equipas conscientes das suas competências e do valor do adversário e em que cada uma delas vai fazer tudo para vencer e passar à fase seguinte da competição”, considerou o seleccionador português.

Quanto à Holanda, que terminou em segundo o Grupo B, atrás da Inglaterra – Portugal foi primeiro do Grupo A –, Hélio Sousa considera que “é uma selecção com jogadores muito competentes, avançados rápidos, tecnicistas e com boa mobilidade”. “Jogam num bloco compacto e, como todas as selecções holandesas, são muito competitivos, mas temos que contrariar isso, não fugindo à nossa identidade, pondo os nossos pontos mais fortes no jogo e diminuir os deles”, referiu.

PUB

A estratégia de Portugal para a meia-final, ainda de acordo com o seleccionador, passa por “diminuir ao máximo as possibilidades de os holandeses criarem situações de perigo, impedindo-os de ganhar confiança na possibilidade de obter um resultado positivo”. “Temos que ser nós a mexer com essa situação e a pormo-nos nas melhores condições para vencer o jogo”, disse Hélio Sousa, acrescentando que a selecção portuguesa não irá fugir em nada ao que tem sido forte e espera ainda “acrescentar mais ao que já tem sido feito nos jogos anteriores”.

Um dos aspectos a melhorar é o da eficácia, ainda de acordo com Hélio Sousa, que considera que o caudal ofensivo tem aumentado de jogo para jogo, no que toca à criação de situações de golo. “Temos de melhorar este aspecto, aumentar as hipóteses de construir situações de perigo, e, por outro lado, reduzir as possibilidades ao adversário de as criar”, adiantou o seleccionador.

PUB

PUB