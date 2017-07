Seis milhões por ano fizeram Donnarumma voltar atrás

O AC Milan anunciou nesta terça-feira ter chegado a acordo com Gianluigi Donnarumma para prolongar o contrato, que expirava em 2018, até 30 de Junho de 2021, com o guarda-redes a receber seis milhões de euros por época.

"O acordo está feito para a renovação do contrato do nosso guarda-redes. Uma bela notícia, que tanto quisemos e lutámos para que fosse realidade. A história rossonera de Donnarumma vai prosseguir. O '99' [número da camisola] é o mais jovem e promissor futebolista, um talento único, recordista da Serie A e protagonista de duas épocas fabulosas", exultou o clube milanês no seu site oficial.

No entanto, o AC Milan chegou a anunciar publicamente que o guarda-redes de 18 anos, formado no clube, tinha rejeitado as sucessivas abordagens do emblema "rossonero" para renovar contrato, razão pela qual passaria a ser um jogador livre no final da próxima época.

Apontado como o natural sucessor de Gianluigi Buffon na selecção de Itália, Donnarumma, um dos guarda-redes mais cobiçados no futebol europeu, chegou a ser alvo da ira de adeptos do AC Milan, que o chegaram a ameaçar de morte caso abandonasse o clube.

