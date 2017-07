Quarta vitória para Kittel no Tour 2017

Marcel Kittel (Quick-Step Floors) voltou a ditar a sua lei e venceu a décima etapa da Volta à França, numa chegada ao sprint em que o alemão conseguiu impor-se confortavelmente à concorrência e celebrar de braços abertos ainda antes de cruzar a meta.

PUB

Depois do primeiro dia de descanso neste Tour, o pelotão percorreu 178 quilómetros entre Périgueux e Bergerac. Elie Gesbert (Fortuneo) e Yoann Offredo (Wanty) foram os fugitivos mais resistentes, mas acabaram por ser alcançados a sete quilómetros da meta.

Aí, Kittel não deu hipóteses e foi o primeiro a cortar a meta, em 4h01m00s. Um resultado que faz do ciclista da Quick-Step Floors o alemão com mais triunfos na história do Tour.

PUB

A camisola amarela continua segura nas mãos de Christopher Froome (Sky), que manteve a vantagem de 18 segundos sobre Fabio Aru (Astana) e de 51 segundos relativamente a Romain Bardet (AG2R), os mais directos perseguidores, na classificação geral.

PUB

PUB