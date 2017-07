Os actores secundários no novo reinado de Froome

Pelo terceiro ano, chegamos ao primeiro dia de descanso do Tour com Chris Froome de amarelo. Mudam os adversários, o desenho do percurso, mas a hegemonia (este ano menos sólida) do “queniano branco” continua a ser uma certeza. Enquanto o britânico e a Sky teimarem em dominar a Volta a França, estes e outros só poderão ser protagonistas secundários de uma história que ainda terá mais 12 etapas até chegar a Paris.

Positivo

Estreantes

Na edição dos novatos (eram 48 na partida, em Düsseldorf), são eles que têm animado as soporíferas etapas planas, com fugas alimentadas mais pelo coração do que pelas pernas. Logo ao segundo dia, Taylor Phinney e Yoann Offredo prometeram-se amizade eterna depois de uma longa cavalgada a dois. Ao quarto, Guillaume van Keirsbulck alimentou, em solitário, mais de cinco horas de emissão televisiva. Ao oitavo, Lilian Calmejane superou-se (e às cãibras que o minimizaram) para estrear-se a vencer. E haveria muitos mais nomes para mencionar, ou não fossem eles os protagonistas indiscutíveis deste Tour, à margem das lutas pela geral.

Rigoberto Urán

Há anos que o colombiano constava de todas as listas de candidatos a qualquer Grande Volta. A ausência de resultados de destaque, as prestações decepcionantes e a sua intermitência afastaram-no desse lote restrito. Mas o espirituoso corredor da Cannondale-Drapac resolveu responder na estrada aos que o consideravam acabado. Com um desempenho até agora bastante sólido, excepção feita ao contra-relógio da primeira etapa, Urán conquistou o seu lugar entre os favoritos (é quarto, a 55 segundos de Froome), demonstrando que o objectivo de vencer apenas etapas (já o fez, na nona) não passava de um bluff.

Tiago Machado

Neste Tour, já o vimos andar mais de 100 quilómetros a trabalhar, sozinho, na cabeça do pelotão — e Tony Martin a pedir-lhe para abrandar o ritmo. Esquivar-se a um guarda-sol em fuga. Ombrear com os gigantes que trabalham nos comboios do sprint. Arrancar gargalhadas com as publicações nas redes sociais. Tentar, e conseguir, apanhar a fuga certa (na nona etapa). Podemos só ter um representante português neste pelotão, mas não poderíamos estar mais orgulhosos dele. Chapeau!

Dan Martin

Não fosse a sucessão de quedas na nona etapa, e o irlandês, tantas vezes menosprezado pelos amantes da modalidade, estaria no pódio virtual da 104.ª Volta a França. Tão discreto (a falta de carisma é o seu principal problema) como combativo, o corredor da Quick Step-Floors já pregou alguns sustos a Froome e acumulou postos de honra: foi terceiro na terceira etapa e segundo na quinta. Tendo como maior arma a sua consistência, Martin pode intrometer-se na luta pelo pódio final num cenário em que os outros adversários estão (quase) todos a fraquejar.

George Bennett

Ainda quase ninguém deu por ele, mas o neozelandês da LottoNL-Jumbo já é décimo. Aos 27 anos, Bennet está a demonstrar que o top 10 na Vuelta 2016 não foi fruto do acaso e que consegue acompanhar os melhores na montanha. É caso para perguntar onde poderia estar se não tivesse caído no diluviano contra-relógio inicial.

Negativo

Nairo Quintana

O colombiano tem um historial irrepreensível na Grande Boucle: três participações, três pódios. Por isso, pensar que o líder da Movistar não vai estar na festa dos Campos Elísios causa incredulidade. Nairo Quintana está cansado, derrotado (e a 2m13s do homem que tem sido o seu maior pesadelo). Este Quintana não é o outro, o melhor trepador do pelotão. Este, ao contrário da versão original, descola nas pendentes mais leves, não acompanha os favoritos. Fica sozinho, isolado contra o mundo, a penar duramente naquele que é o seu território natural. Fora os desistentes, é ele o maior perdedor dos nove primeiros dias.

Alexander Kristoff

Tiago Machado muito tem trabalhado para o sprinter da Katusha Alpecin, mas o norueguês simplesmente não tem pernas para responder. Ele lá se vai queixando, dos azares, dos outros, nunca de si próprio. A realidade é que Kristoff já não é o sprinter que era. O que perdeu em poder de fogo, ganhou em peso corporal.

Fabio Aru

Lamentável. É muito, muito feio atacar o camisola amarela no exacto momento em que este levanta o braço para dar conta de um problema mecânico. O campeão italiano não precisava disto. Foi imperial na quinta etapa, mostrou energia para fazer a diferença na nona e é, na ausência de Richie Porte, o grande candidato a intimidar Chris Froome. A sua atitude valeu-lhe um puxão de orelhas em directo dos outros candidatos, que preferem ganhar sem beneficiar dos azares do britânico. E, provavelmente, ainda mais inimigos no pelotão. Dono de uma atitude de “divo”, o ciclista da Astana poderá pagar cara a ausência de fair-play, num pelotão que não esquece traições.

Alberto Contador

Sejamos honestos: o espanhol nunca mais vai voltar a vencer o Tour. Chegou a hora de El Pistolero aceitar a evidência e poupar-se à humilhação de ter de inventar desculpas para o facto de se arrastar por estradas francesas. Os seus fãs e, sobretudo, o seu currículo mereciam uma despedida mais digna do ciclista da Trek-Segafredo, que tem, definitivamente, de desistir da sua obsessão pela Volta a França e encontrar novos objectivos.

Primoz Roglic

Falava-se do vencedor da Volta ao Algarve com um dos hipotéticos outsiders ou como um provável camisola amarela no primeiro dia. Nem uma coisa, nem outra. O esloveno, que só foi notícia pelos piores motivos (queda), é o 37.º da geral, a mais de meia hora do camisola amarela.

