Jogos Olímpicos de 2024 e 2028 serão atribuídos em conjunto

Foi aprovada por unanimidade a proposta apresentada nesta terça-feira em Lausanne, pelo Comité Executivo do Comité Olímpico Internacional (COI). O que estava em causa era validar a dupla atribuição dos Jogos Olímpicos de 2024 e 2028, que têm Paris e Los Angeles como candidatos, e a ideia recebeu luz verde.

Esta proposta já tinha sido aventada pelo presidente do COI, Thomas Bach, mas carecia de validação em sede própria. Em causa estava o desrespeito pela regra que determina uma candidatura deve ser avaliada a sete anos de distância da abertura do evento, e não antes - a não ser em casos de circunstâncias excepcionais. Mas a confiança do dirigente e o feedback que tinha recolhido ao longo das últimas semanas deixava antever uma resposta positiva.

"Organizar os Jogos Olímpicos é uma parceria. Há que ter confiança", vincou Bach, que deixou bem claro que o COI não iria impor a ideia e que acataria o sentido da votação que teve lugar nesta terça-feira. O sufrágio acabou por ser favorável às pretensões da direcção do organismo e por determinar também que o 131.º congresso do COI, que terá lugar em Lima, no Peru, em Setembro, servirá de palco à eleição dos anfitriões das duas edições dos Jogos reservadas para a década de 2020.

