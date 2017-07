Real Madrid empresta James ao Bayern Munique por duas épocas

O futebolista internacional colombiano James Rodríguez vai jogar no Bayern de Munique nas próximas duas épocas, por empréstimo do Real Madrid, anunciaram esta terça-feira os dois clubes nos respectivos sites oficiais.

Depois de completar os exames médicos, o médio ofensivo, de 25 anos, vai assinar contrato até 30 de Junho de 2019 com o pentacampeão alemão, que terá opção de compra após o período de empréstimo do campeão espanhol e europeu.

"Estamos muito felizes por termos conseguido concretizar esta transferência. A contratação de James Rodríguez era desejada pelo nosso treinador, Carlo Ancelotti, depois de terem trabalhado em conjunto com sucesso em Madrid", disse o presidente do Bayern Munique, Karl-Heinz Rummenigge.

O antigo jogador do FC Porto, que vai encontrar no Bayern o médio internacional português Renato Sanches, já deverá integrar o estágio de 12 dias do clube alemão na China e em Singapura, cuja partida está marcada para domingo.

James Rodríguez representou o FC Porto entre 2010 e 2013, tendo depois sido contratado pelo Mónaco, motivando o interesse do Real Madrid, mas o colombiano foi perdendo, progressivamente, espaço na equipa espanhola.

