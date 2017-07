Fernando Santos: "Emocionalmente, custou-me deixar Éder de fora"

Fernando Santos admitiu nesta terça-feira que, do ponto de vista emocional, lhe custou ter deixado Éder de fora da convocatória para a Taça das Confederações. Em entrevista à RTP, o seleccionador nacional manifestou também a confiança de que Ronaldo ainda vai continuar uns anos a competir a alto nível e a representar Portugal.

"Custou-me bastante emocionalmente. Não sabia que ia perder João Mário também, era uma opção. O Éder não é um titular indiscutível mas tem a importância de, em alguns momentos do jogo, nos trazer algo de novo, como a capacidade de choque, o embate com os defesas. Mas tinha André Silva. Eu conversei com ele também e ele percebeu muito bem. Eles sabem que as decisões que tomo são feitas em consciência”, assinalou Fernando Santos, quando questionado sobre a decisão de prescindir do avançado que marcou o golo que, há cerca de um ano, deu a Portugal o triunfo na final do Euro 2016, frente à França.

Lembrando que a forma como Portugal joga é o resultado de um conjunto de equilíbrios (entre a abordagem ofensiva e defensiva), o técnico reconhece que "há margem para melhorar" e espera continuar a fazê-lo com Cristiano Ronaldo "a bordo". "O Cristiano ainda vai jogar mais uns anos", confia, destacando a forma como o capitão da selecção trata da condição física.

Sobre o futuro próximo, Fernando Santos olha com optimismo para a qualificação para o Mundial 2018 e, uma vez garantido esse objectivo, revela a confiança de sempre quando começar a fase final. "Portugal é sempre candidato a vencer uma prova. Acho que é difícil alguém ganhar a Portugal e viu-se isso na Taça das Confederações. Portugal tem muitas hipóteses de ganhar".

