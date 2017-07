Ciclista de 18 anos morreu em Felgueiras atingido por automóvel

Um ciclista de 18 anos morreu nesta terça-feira em Regilde, Felgueiras, ao ser atingido por um veículo ligeiro, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

A vítima será, segundo a fonte, um ciclista de competição.

O acidente aconteceu pouco antes do meio-dia quando o ciclista ia a sair de uma estrada secundária em direcção à EN 101-3, via que liga Felgueiras a Vizela.

Segundo os bombeiros de Felgueiras, o jovem encontrava-se em paragem cardio-respiratória quando as equipas de socorro chegaram ao local, não tendo resultado as manobras de reanimação.

A equipa da Viatura de Emergência Médica e Reanimação (VMER) de Guimarães confirmou o óbito.

A GNR e uma ambulância dos Bombeiros de Felgueiras, com dois operacionais, estiveram também no local do acidente.

