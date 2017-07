Tiago Madaleno é o vencedor do Prémio Novo Banco Revelação

Tiago Madaleno é o grande vencedor do Prémio Novo Banco Revelação 2017, revelou a assessoria de imprensa de Serralves em comunicado. Apresentou a concurso o projecto Clepsidra em que se propõe reflectir sobre a relação entre a fotografia e a temporalidade, invocando a presença do corpo no processo de produção das imagens.

O artista que nasceu em Vila Nova de Gaia em 1992 e se licenciou em pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto vai receber uma bolsa de produção para concretizar este projecto, que apresentará numa exposição individual a inaugurar em Outubro no Museu de Serralves, no Porto. Aí questionará as condições de visibilidade da fotografia, nomeadamente os processos utilizados para a produzir e o recurso ao índice como ferramenta de trabalho.

O vencedor foi escolhido entre quatro finalistas, seleccionados pelo júri do prémio no passado mês de Junho. Além do vencedor foram finalistas do Prémio os artistas Ana Barata Martins, Diogo Bolota e Henrique Loja.

O júri desta edição do prémio foi presidido por João Ribas, director adjunto e curador do Museu de Serralves e constituído por Andrea Lissoni, curador de vídeo e fotografia da Tate Modern; Alessio Antoniolli, director da Gasworks & Triangle Network ; Ricardo Nicolau, adjunto da direcção e curador do Museu de Serralves e Filipa Loureiro, curadora do Museu de Serralves.

O prémio é uma iniciativa do Novo Banco em parceria com a Fundação de Serralves, e tem como objectivo incentivar a produção e criação artística de jovens talentos portugueses, até 30 anos, na área da fotografia.

