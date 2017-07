Gangnam Style já não é o vídeo mais visto do YouTube

O videoclipe da música Gangnam Style, do artista sul-coreano Psy, foi, nos últimos cinco anos, o vídeo mais visto do YouTube. Contudo, esse reinado chegou ao fim e o sucessor é See You Again, de Wiz Khalifa e Charlie Puth, de acordo com a BBC.

O tema foi utilizado como banda sonora do filme Velocidade Furiosa 7, em homenagem ao actor Paul Walker, que morreu num acidente de carro antes de o filme estar concluído. Em 2015, foi a música mais vendida no mundo e também esteve nomeada para Grammys e e para Óscares na categoria de “Melhor Música".

Com quase três mil milhões de visualizações, o vídeo que serve de homenagem a Walker, até então protagonista da saga Velocidade Furiosa, tem agora quase mais dois milhões de visualizações do que Gangnam Style: 2.896.038.017 contra 2.894.640.441.

No videoclipe de See You Again, é apresentada a última cena do filme, em que as duas personagens principais, Dominic Tintoretto (interpretado por Vin Diesel) e Brian O’Conner (interpretada por Cody Walker, em substituição do irmão, Paul Walker), conduzem lado a lado, enquanto trocam sorrisos, antes de seguirem por estradas separadas, em direcção ao pôr-do-sol. O vídeo termina com a frase “Para o Paul” escrita no céu.

Em seis meses, o vídeo da banda sonora de Velocidade Furiosa 7 atingiu mil milhões de visualizações e, em Setembro de 2016, já tinha sido visto no Youtube 2 mil milhões de vezes.

No entanto, o videoclipe de See you Again arrisca-se a perder o título. Despacito, de Luís Fonsi, conquistou quase 2,5 mil milhões de visualizações em seis meses e o número continua a aumentar. Contudo, até chegar ao pódio, a música porto-riquenha ainda precisa de bater o videoclipe de Sorry, de Justin Bieber, que está em terceiro lugar no ranking, e a música Uptown Funk, de Bruno Mars, que está em quarto lugar.

De acordo com a BBC, 47 dos 50 vídeos com mais visualizações no YouTube são videoclipes de músicas, o que comprova a importância da plataforma de vídeo para a indústria musical.

