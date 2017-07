Avey Tare apresenta o novo álbum, Eucalyptus, em Lisboa

Quando há dez anos editou Pullhair Rubeye, criado com Kria Brekkan, dos islandeses múm, Avey Tare (David Portner) sentiu um impulso irresistível à última hora e pôs todas as canções a correr invertidas, editando-as assim mesmo e escondendo-as dos ouvintes, transformadas que estavam numa sucessões de sons abstractos, sugados. Quando em 2014 formou os Slasher Flick’s com Angel Deradoorian, ex membro dos Dirty Projectors, e Jeremy Hyman, dos Ponytail, descreveu-os como “um grupo de três hippies numa viagem estrada fora através do fim do mundo da cena da música rural de 2013”.

Quando, dia 21 de Novembro, o ouvirmos em Lisboa, em concerto único em Portugal promovido pela Galeria Zé dos Bois, em local a anunciar brevemente, já conheceremos Eucalyptus, o álbum a solo que sucede a Down There (2010) e que o membro dos Animal Collective edita no final deste mês. Já saberemos que é a música de um coração hippie sem temperamento para descobertas místicas, uma road trip pela paisagem natural e sensorial que lhe oferece a Califórnia que habita actualmente.

Composto em 2014, o álbum foi posto temporariamente de lado para que Portner se concentrasse nos compromissos em palco e em estúdio com os Animal Collective. Gravado e editado Painting With, o álbum de 2016 da banda que partilha com Panda Bear (Noah Lennox) e The Geologist (Brian Weitz), juntou-se ao antigo companheiro de banda Josh Dibb (Deakin) e gravou as canções de Eucalyptus em regime caseiro. É um álbum em que a base acústica, guitarra e voz unidas em melodias dolentes, encontra ligação aos momentos mais solares de Sung Tongs, o álbum de 2004 dos Animal Collective, num todo engrandecido pela colaboração de Angel Deradoorian, Susan Alcorn, Jessika Kenney e Eyvind Kang e pelos arranjos discretos, mas essenciais (percussão, lap steel, sons oníricos).

Os bilhetes estarão à venda da partir desta terça-feira na Flur Discos, Papelaria Martins e na própria ZDB. As reservas podem ser feitas em reservas@zdb.org.

