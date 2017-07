Somália com cortes na Internet depois de navio danificar cabo submarino

Milhares de pessoas nas regiões centro e sul da Somália – incluindo na capital, Mogadíscio – estão sem internet há mais de duas semanas (desde dia 24 de Junho), depois de estragos num cabo submarino de fibra-óptico.

Suspeita-se que um navio comercial tenha embatido e cortado o cabo submarino EASSy, que fica no oceano Índico e é utilizado por vários fornecedores de rede do país.

A situação foi descrita como um “enorme desastre” pelo ministro dos transportes e telecomunicações do país, Abdi Anshur Hassan, numa conferência de imprensa neste sábado. Apesar da quantidade de habitantes com acesso à internet ser baixa (cerca de 1,9% segundo dados de 2016 da União Internacional para a Telecomunicação), o problema está a sair caro ao país, com muitas empresas a ter de interromper os serviços.

“Perdemos 130 milhões de dólares só nas últimas duas semanas, depois de perder os serviços que eram como um balão de oxigénio para o nosso povo”, disse Hassan. São cerca de dez milhões de dólares (cerca de 8,7 milhões de euros) por dia.

O cabo EASSy é o único cabo de fibra-óptico submarino que passa pela Somalia. O país está conectado ao cabo desde 2014, embora existam algumas alternativas de conectividade em caso de problemas.

A reparação do cabo já começou, e Hassan espera que o problema se resolva ainda esta semana.

