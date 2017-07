Pedro Dias enfrenta terceira acusação de homicídio qualificado

Pedro Dias, principal suspeito dos crimes de Aguiar da Beira no ano passado, foi formalmente acusado pelo Ministério Público do terceiro crime de homicídio qualificado, isto depois da morte de Liliane Pinto, que se manteve entre a vida e a morte desde a noite em que foi baleada até 12 de Abril, dia em que viria a morrer.

Pedro Dias estava acusado pelo homicídio de Luís Pinto, marido de Liliane, e do militar da GNR, Carlos Caetano, na madrugada de 11 de Outubro à beira da Nacional 229 entre Aguiar da Beira e Viseu. Além destes crimes, Dias enfrentava a acusação por dois homicídios na forma tentada. Na altura em que esta decisão foi tomada, no final de Março deste ano, Liliane ainda estava viva. Mas, com a morte da mulher de 26 anos, o crime passou de homicídio de forma tentada para homicídio qualificado, noticia o Jornal de Notícias, citando a acusação.

Segundo o JN, o processo sobre a morte de Liliane vai decorrer de forma autónoma em relação ao original. A defesa de Pedro Dias pretende que os crimes sejam todos julgados no mesmo processo. E, segundo o jornal, o Ministério Público está na disposição de aceitar o pedido desde que os processos se mantenham em fases idênticas.

Esta quarta-feira inicia-se o debate instrutório do processo principal no tribunal de Trancoso, diligência onde se fará uma discussão perante o juiz sobre os indícios apresentados para se submeter, ou não, Pedro Dias a julgamento. O suspeito será questionado através de videoconferência.

No final de Março, o Ministério Público deduziu acusação contra Pedro Dias pela prática, para além de dois crimes de homicídio qualificado sob a forma consumada e dois crimes de homicídio qualificado sob a forma tentada, de três crimes de sequestro.

