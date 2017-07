Marcelo ao jantar com os chefes militares

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, janta nesta segunda-feira com os chefes militares, avança o jornal Expresso.

Segundo a edição online do semanário, Marcelo juntou à mesa o chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas (general Artur Pina Monteiro) e os chefes dos três ramos, Exército (Rovisco Duarte), Força Aérea (General Manuel Teixeira Rolo) e Marinha (Almirante António Manuel Fernandes da Silva Ribeiro).

Este jantar acontece numa altura de tensão, depois do furto de material de guerra na base de Tancos.

Segundo o Expresso, Marcelo Rebelo de Sousa tenta "acalmar as tropas" e defende que não faz sentido haver demissões enquanto decorrerem as investigações.

O facto de o Chefe do Estado-Maior do Exército, Rovisco Duarte, ter demitido os cinco comandantes com responsabilidades na base de Tancos gerou contestação. Dois generais (o comandante do Pessoal do Exército e o comandante das Forças Terrestres) demitiram-se no fim-de-semana.

Este jantar do Presidente da República com os chefes militares realiza-se na véspera de uma reunião sobre segurança em instalações militares marcada pelo primeiro-ministro, António Costa.

Na reunião, agendada para as 17h desta terça-feira na na residência oficial do primeiro-ministro, participam ainda o chefe do Estado Maior das Forças Armadas, os chefes dos três ramos militares, Exército, Marinha e Força Aérea, bem como o ministro da Defesa, Azeredo Lopes.

