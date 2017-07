Galpgate: a lei que ficou mais dura com Guterres

Qualquer governante que, “no exercício das suas funções ou por causa delas, por si, ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial ou não patrimonial, que não lhe seja devida, é punido com pena de prisão até cinco anos ou com pena de multa até 600 dias.��� É assim, com esta formulação cheia de vírgulas, que a lei penaliza o “Recebimento indevido de vantagem” por um titular de funções políticas, crime entretanto confirmado pela PGR como aquele em que incorrem os seis arguidos do Galpgate - “até ao momento”, acrescenta o comunicado.

Trata-se, no fundo, de um crime à porta da corrupção, introduzido ao tempo de Cavaco Silva - em 1987. Mas numa legislação que ficou mais apertada ainda em 2001, com o segundo Governo de Guterres. Nessa altura, segundo uma nota da Procuradoria Distrital de Lisboa, “foi eliminada a referência à ‘contrapartida’ do acto em face da vantagem solicitada ou aceite pelo funcionário”. Assim, deixou de ser preciso ao Ministério Público provar essa contrapartida para acusar o agente político deste crime.

De resto, a lei é clara: um governante só não está impedido de receber uma prenda se a oferta estiver de acordo com “as condutas socialmente adequadas e conformes aos usos e costumes” (uma expressão usada pela Galp, em sua defesa). E nem está livre de acusação mesmo que decida, como aconteceu no Galpgate, pagar posteriormente essas despesas.

