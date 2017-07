A grande balbúrdia

O roubo de armamento em Tancos, provocou uma autentica revolução política; ministros, deputados e toda a hierarquia militar até ao comandante supremo, o Presidente da Republica, o mal-estar ficou instalado. Como foi possível, aonde falhou a vigilância e a segurança dos paióis, finalmente quem são os culpados e quais as cabeças que vão rolar. A cobardia e o oportunismo manifesta-se nos dirigentes partidários que se esganiçam a arranjarem culpados, como se todos não fossem culpados.

Para além do factor orçamental, foram os políticos que retiraram a obrigatoriedade do serviço militar para todos os cidadãos transformando a "tropa" num bando de mercenários. A sujeição do regulamento de disciplina militar aos direitos, liberdades e garantias é muito bonito, mas o serviço militar deveria ser o único que perde qualquer direito ou garantia perante a Bandeira, que é como quem diz, é o único serviço de todos os cidadãos que actua perante todos os cidadãos. Tempos idos, não ser apurado nas "sortes" (inspecção dos mancebos), não ir à "tropa" era uma frustração. Nesses tempos, não havia vigilância electrónica nem sensores de intrusão, havia sentinelas, rondas e piquetes de prevenção. Os paióis, as casernas e os quartéis estavam guardados.

Duarte Dias da Silva, Lisboa

Os predadores da CGD

Com a prescrição de dívidas fiscais a atingir os 306 milhões de euros em 2015, a responsabilização pela concessão de créditos nocivos na Caixa Geral de Depósitos não tem culpados. A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) está como o tolo em cima da ponte. As múltiplas concessões de créditos sem retorno que obrigaram à recapitalização do banco público ficam na gaveta do esquecimento. A concessão de crédito ao empreendimento Vale do Lobo foi devorada pela alcateia predadora de investidores incompetentes. Carlos Pereira, deputado do PS e relator da CPI foi claro: "Em nenhuma audição desta comissão parlamentar de inquérito houve qualquer declaração que pudesse demonstrar que houve pressão da tutela para aprovação de determinados créditos. Não ficou demonstrado, o que não quer dizer que não houve".

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Em casa de ferreiro, nem espeto de pau!

Caro leitor, penso que já terá ouvido o provérbio "Em casa de ferreiro, espeto de pau", que significa descurarem-se muitas das vezes as vantagens que temos à mão, sem que para isso tenhamos de fazer mais despesa. Assim, o título deste meu escrito é quase igual ao atrás referido adágio, tendo apenas mais o vocábulo "nem", com letras maiúsculas, mas que faz toda a diferência, e à qual apelido de incúria.

Vem tudo isto a propósito do humilhante assalto a um dos paióis de Tancos, do qual desapareceu diverso material de guerra. O senhor Chefe do Estado-Maior do Exército, oficial-general Rovisco Duarte, assumiu as responsabilidades pelo sucedido, pois, como se veio agora a saber, as rondas faziam-se de longos a longos períodos, chegando a intervalos de 20 horas, e, para maior agravante, os militares das rondas usariam alegadamente armas sem munições, o que nem ao inimigo lembraria.

Resumindo: nem todos os erros são só políticos; são erros conjunturais de verdadeiro desleixo perante as mais elementares normas de execução permanente.



José Amaral, Vila Nova de Gaia

