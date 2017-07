Numa hora choveu o equivalente a três semanas em Paris

Há vários números e todos impressionam: durante uma hora, no domingo à noite, caíram em Paris 49 milímetros de chuva, o que equivale a três semanas de precipitações médias em Julho; se somarmos a precipitação ao longo de duas das horas da tempestade responsável por inúmeras inundações na capital francesa, os milímetros por hora passam a 54 — ou seja, foi como se tivesse chovido 27 dias seguidos.

O Instituto de Meteorologia de França diz que o anterior recorde era de 47 milímetros de chuva numa hora, registado a 2 de Julho de 1995.

"Acumulações extraordinárias" de chuva aconteceram igualmente noutras regiões um pouco por todo o país. “Segundo as nossas imagens de radar, é mesmo possível que sejam ultrapassados os 100 milímetros dentro de algumas horas, nomeadamente em Poitou [centro ocidental], Berry [centro] e no norte de Limousin [mais a sul]”, antecipava o meteorologista Patrick Galois, ouvido esta segunda-feira de manhã pela AFP.

As inundações em Paris levaram ao encerramento de 20 estações de metro, incluindo três que continuavam encerradas segunda-feira. Os bombeiros de Paris receberam um recorde de 1700 telefonemas de emergência e responderam a 87 incidentes, incluindo um na cave do Ministério da Cultura.

Estas inundações trouxeram de imediato à memória as de Junho no ano passado, quando funcionários dos museus do Louvre e Orsay tiveram de transportar inúmeras obras e levá-las para lugares seguros, depois de os níveis do rio Sena subirem ao seu máximo em mais de 30 anos.

Foram várias as zonas da área metropolitana da capital onde choveu o equivalente a mais de um mês entre o final do dia de domingo e as 8h de segunda, diz ainda Instituto de Meteorologia. Entretanto, foram declarados uma dezena de alertas de tempestade na segunda-feira.

Partes da Suíça foram igualmente atingidas por tempestades de granizo e ventos violentos que provocaram muitas inundações ao longo do fim-de-semana.

Sexta-feira, tinha sido a vez de Madrid ser atingida por chuvas torrenciais que causaram perturbações no trânsito, voos (24 voos foram desviados e o Terminal 4 do Aeroporto de Barajas ficou alagado), e inundações em vários hospitais e estações de metro.

