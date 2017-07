Ex-director do Gabinete de Ética defende-se das críticas da Casa Branca

Dias depois de se ter demitido, o ex-director do Gabinete de Ética da Administração americana respondeu às acusações da Casa Branca de que tinha divulgado informação através do Twitter ou de cartas enviadas a democratas no Congresso, descrevendo-as como “ridículas”. Walter Shaub recusa ainda a sugestão de que nunca levantou as questões que o preocupavam sobre o comportamento do Presidente Donald Trump ou de outros membros da Administração nos órgãos internos próprios.

PUB

“O Sr. Shaub tem sido crítico através de fugas de informação, tweets, e em cartas escritas a democratas no Congresso, mas desde que o Presidente tomou posse nunca levantou questões de viagens, incompatibilidades ou outros problemas de ética envolvendo o Presidente numa única discussão” com o conselheiro que monitoriza as questões de ética e comportamento na Casa Branca ou com o seu adjunto, lê-se num comunicado enviado em exclusivo ao programa This Week da televisão ABC.

Entrevistado no mesmo programa, domingo, Shaub diz não fazer “ideia do que é que eles estão a falar” e descreve ter “conversado bastantes vezes com o conselheiro da Casa Branca antes da eleição”; depois, o conselheiro decidiu ausentar-se das reuniões e deixou o Gabinete de Ética a lidar com o seu adjunto para estes temas. “Trabalhámos de perto com ele”, garante Shaub, que se demitiu na quinta-feira.

PUB

A respeito da demissão, Shaub diz que não foi “de todo empurrado” a sair, mas diz sentir que não podia fazer o seu trabalho de forma adequada com as normas actuais. “Eu sempre pensei que as regras de ética eram suficientes para proteger a integridade das operações do Governo”, explica Shaub. “As minhas experiências recentes convenceram-me que estas regras precisam de ser reforçadas e, francamente, convenceram-me que já alcancei tudo o que posso conseguir neste cargo.”

Sobre as acusações de discutir potenciais violações das normas éticas em público ou de ter escrito cartas a congressistas democratas, Shaub relembra que enquanto “chefe de uma agência federal lhe cabia decidir que informações deviam ser divulgadas e comunicadas ao público”. Da mesma forma, era responsabilidade sua responder a questões que lhe fossem colocadas por escrito.

“Uma das principais funções do programa de ética do poder executivo é entrar em debate com o público, envolver as pessoas, ajudá-las a compreender as regras de ética e como é que estas estão a ser aplicadas, ajudá-las a ter confiança nas actividades do Governo quando estas regras são seguidas”, descreve o director demissionário.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O embate entre Trump e Shaub começou antes da tomada de posse, quando o responsável do Gabinete de Ética considerou que o plano do então Presidente eleito para evitar incompatibilidades entre os seus negócios e a presidência era mais encenação do que substância, deixando o chefe de Estado numa posição vulnerável a “suspeitas de corrupção”.

“Mesmo quando não estão em causa violações estritas das normas, há um abandono geral das normas e das tradições éticas do executivo que até agora tornavam o nosso programa único no mundo em termos de critérios”, disse Shaub, numa entrevista à rádio pública NPR, logo depois de tornar pública a sua demissão. O responsável afirmou-se “desapontado” com a actual Administração, defendendo que os comportamentos de George W. Bush e de Barack Obama ao longo dos seus mandatos “provaram que a ética não é uma questão partidária”.

Shaub foi nomeado em 2013 por Obama para um mandato de cinco anos.

PUB

PUB