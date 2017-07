Carris inaugura novas carreiras, o que não acontecia há 17 anos

A iniciativa Carreiras de Bairro tem início nesta terça-feira com a entrada em funcionamento das carreiras 31B e 32B, em Marvila. Com o lançamento destes novos percursos, a empresa dá início ao projecto que tem como objectivo garantir a existência de, em cada freguesia, uma carreira de bairro, no mínimo, e assim facilitar o acesso dos moradores a infra-estruturas como escolas e centros de saúde.

Para além da introdução dos novos percursos em Marvila, fazem parte do projecto as carreiras 779, nos Olivais, que passa a 29B, e a 757, em Santa Clara, que passa a 40B. O percurso 400, que liga a parte norte e sul do Parque das Nações muda de número por integrar esta iniciativa, passando a ser 26B, mas mantém o percurso já praticado. Este deverá ser reformulado em Setembro.

Com as novas carreiras será criado um novo passe - chamado “Carreiras de Bairro" - que se destina ao uso exclusivo destes percursos. O custo do passe de trinta dias será de 10 euros. Apesar da criação deste bilhete, será possível utilizar os títulos existentes da Carris nos novos percursos. Os percursos têm como horário de funcionamento o período entre as 7h00 e as 22h00 durante os sete dias da semana, sendo que nos dias úteis irão ter uma frequência média de 30 minutos, que passa a uma frequência média de hora a hora aos fins-de-semana.

Ao longo do ano serão lançados novos percursos do projecto Carreiras de Bairro, segundo o comunicado emitido pela Câmara Municipal de Lisboa: “À medida que for possível aumentar a frota, vão sendo lançadas as restantes, tendo como previsão de conclusão desta rede em 2019.”

A sessão de inauguração, que assinala a introdução de novas carreiras, o que não acontecia desde 1 de Agosto de 2000, terá lugar na Biblioteca Municipal de Marvila, às 10h30, na qual o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, e o presidente do conselho de administração da Carris, Tiago Farias, marcarão presença.

