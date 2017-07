China inaugura painel solar em forma de panda para promover as energias renováveis

Uma empresa chinesa de energia solar construiu o primeiro painel solar na forma de um panda. O conjunto de painéis, com uma capacidade de 100 megawatts tem um objectivo simples: captar o interesse e o entusiasmo das gerações mais novas para as alternativas energéticas sustentáveis e renováveis.

PUB

O projecto da empresa Panda Green Energy, que baptiza também o painel fotovoltaico, está integrado na iniciativa Belt and Road, um acordo assinado entre o Governo chinês e as Nações Unidas para promover o desenvolvimento económico do país. O projecto visa atrair a atenção de crianças em idade escolar, nas proximidades da cidade de Datong, onde o painel está instalado.

As construções começaram em Novembro de 2016 e o painel foi oficialmente inaugurado no final de Junho. As imagens da representação do painel foram partilhadas nas redes sociais.

PUB

No entanto, o verdadeiro painel foi captado através de uma imagem satélite.

#China’s ‘panda’ 100MW solar power plant aims to avert burning 1million tonnes of coal over 25yrs https://t.co/GLg8EtmtY8 via @VoxDotCom pic.twitter.com/ifFniZpOmY — IRENA (@IRENA) July 9, 2017

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A expectativa é de que, nos próximos 25 anos, o painel consiga produzir 3,2 bilhões de kWh de energia renovável, poupando 1056 toneladas de carvão, o equivalente a 2,74 milhões de toneladas de dióxido de carbono, detalha um comunicado da empresa.

De acordo com o relatório global da Política de Energia Renovável para o Século XXI (REN21), a China é um dos países que mais tem apostado na energia renovável e tem sido um dos maiores líderes no investimento em energia renovável nos últimos oito anos. No último ano, por exemplo, a produção de energia solar aumentou cerca de 35% no país em relação a 2015, mostra o mesmo relatório.

Este é um dos primeiros dos vários painéis solares que estão previstos pela empresa. Uma construção semelhante foi anunciada em Maio deste ano pelo primeiro-ministro das Ilhas Fiji.

PUB

PUB