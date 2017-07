Millennium Polónia estuda proposta sobre activos do Deutsche Bank

O presidente executivo do Millennium bcp, Nuno Amado, confirmou esta segunda-feira à agência Lusa que o banco Millennium da Polónia está a estudar a possibilidade de avançar com uma proposta para adquirir os activos do Deutsche Bank naquele país.

"É uma análise que estão a fazer, que vai ter algum epílogo, mas as condições de análise e eventual proposta são, obviamente, condicionadas por um conjunto de critérios que, neste momento, estão a ser analisados", disse o banqueiro, em Coimbra, à margem da conferência 'Saúde Privada em Portugal', organizada pelo Millennium bcp.

Segundo Nuno Amado, "não há qualquer decisão, nem qualquer compromisso, a não ser analisar com mais dois outros bancos" que também estão a estudar a oportunidade. O CEO do Millennium bcp sublinhou ainda que "só em condições claramente favoráveis é que o Millenium Polónia fará uma proposta final". A análise está a feita pelo banco na Polónia, que é detido a 50,1% pelo bcp, e Nuno Amado diz não saber dizer "qual vai ser o resultado final".

O Jornal de Negócios de sexta-feira, que cita o diário polaco Puls Biznesu, escreveu que estão à venda das áreas que compreendem os depósitos e a carteira de crédito denominados em zloty (a moeda polaca), o negócio de banca de investimento e 'corporate' [empresas], com um valor dos activos em alienação que pode chegar aos 500 milhões de euros.

"Nas mãos do banco alemão continuarão os empréstimos denominados em moeda estrangeira, de acordo com as regras bancárias internas", avançou ainda o Negócios.

