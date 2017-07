EDP e Nos juntam-se para um projecto-piloto de contadores inteligentes

É na zona do Parque das Nações, em Lisboa, que a EDP Distribuição vai testar, com a colaboração de 100 consumidores de electricidade, a nova tecnologia NB – IoT (tecnologia 4,5G), desenvolvida pela Huawei e assente na infra-estrutura de rede da Nos. É sobre este tecnologia que vão operar os contadores inteligentes fabricados pela portuguesa Janz, que permitem leituras de consumos eléctricos em tempo real.

PUB

João Torres, presidente da EDP Distribuição, explicou esta segunda-feira que a actual tecnologia de redes inteligentes usada pela empresa – a tecnologia PLC, que corre sobre a própria rede eléctrica – tem limitações e não consegue dar uma resposta 100% fiável em todos os locais ou circunstâncias. Já a nova tecnologia assente na rede de telecomunicações Nos é “mais flexível”, mas mesmo assim será uma “solução low cost”, com vantagens para a empresa e para os consumidores.

Frisando que o preço dos equipamentos caiu muito nos últimos anos – de um valor próximo de 100 euros em 2007, quando a EDP começou o projecto de redes inteligentes Inov Grid, para um valor que andará perto dos 30 euros – João Torres afirmou que, do ponto de vista dos consumidores, a instalação destes equipamentos vai traduzir-se num "balanço positivo", em que o investimento em inovação é compensado por uma série de custos que deixam de ocorrer e que vão evitar um "acréscimo da factura".

PUB

“Do ponto de vista dos custos operacionais da distribuição, há uma poupança evidente, que obviamente vai ser repercutida na tarifa”, dos clientes de electricidade, assegurou João Torres. “As estimativas vão acabar porque as leituras vão começar a ser feitas de forma remota e disponibilizadas de forma imediata”, exemplificou o presidente da EDP Distribuição.

Outras poupanças virão, por exemplo, da antecipação de avarias ou problemas técnicos, que farão com que uma série de custos da empresa (e que são reflectidos nas tarifas de electricidade, porque a EDP Distribuição presta um serviço regulado) deixem de se verificar. "É deste conjunto de dados que eu posso dizer que o projecto de desenvolvimento de redes inteligentes em Portugal vai ter um impacto positivo na tarifa final”, afirmou o presidente da EDP Distribuição.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Espero que num prazo relativamente curto de uns meses se consiga fazer um balanço e que, a partir daí esta solução passe a fazer parte de um menu de alternativas que a EDP Distribuição tem", disse ainda, destacando que, apesar deste projecto-piloto contar com a parceria da portuguesa Janz, a nova tecnologia será indiferente ao fornecedor dos equipamentos.

A EDP Distribuição tem sido “muito aberta a diferentes operadores e com elevado nível de interoperabilidade”, para garantir “soluções de mercado que resultem e em que os equipamentos comuniquem entre si sem grande dificuldade”. “Do que falamos aqui é de uma solução que vai suportar a rede de comunicações do nosso projecto de redes inteligentes independentemente do equipamento que estiver no posto de transformação ou em casa dos consumidores”, frisou João Torres.

A empresa, que tem neste momento um milhão de contadores inteligentes instalados e quer chegar até ao final do ano com um total de 1,3 milhões equipamentos de nova geração assinou recentemente com a Siemens Portugal um contrato de 800 mil contadores. Até 2020, o objectivo é que pelo menos 3,6 milhões de clientes (do total de seis milhões no país) já estejam servidos por novos contadores.



PUB

PUB