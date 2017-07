CMVM autoriza Investéder a não lançar nova OPA sobre Soares da Costa

Actualmente a Investéder, dos empresários Castro Henriques e Gonçalo Andrade Santos, tem uma participação de 75,62%, posição a que chegou depois do lançamento de uma primeira OPA, que terminou a 2 de Junho e deixou a empresa com 73,64% do capital. Depois, e com o reforço da participação através da aquisição de títulos por parte dos gestores, essa posição chegou aos actuais 75,62%.

De acordo com o comunicado divulgado pela CMVM, o facto de a OPA então lançada “ter sido geral e não parcial” e dada a circunstância de não ter havido “nenhuma restrição quanto à quantidade ou percentagem máximas de valores mobiliários a adquirir”, levaram a CMVM a deferir esse requerimento, libertando a Investéder da obrigação de lançar nova OPA como poderia ser seu dever após o resultado da oferta inicial.

A SDC Investimentos tem uma posição relevante na construtora Soares da Costa, que tem actualmente em curso um segundo Pedido de Reestruturação (PER) em análise no Tribunal de Vila Nova de Gaia.

