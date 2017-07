Presidente do Bayern diz que Renato Sanches "precisa de jogar mais"

O presidente do Bayern de Munique, Karl-Heinz Rummenigge, admitiu nesta segunda-feira que o internacional português Renato Sanches, de 19 anos, poderá ser emprestado para poder "jogar mais".

"Vamos decidir, quando completarmos as nossas transferências, se o mantemos ou o emprestamos durante um ano. Ele precisa de minutos depois dos últimos seis meses, que foram insatisfatórios para ambas as partes", explicou Rummenigge.

Renato Sanches, membro da selecção portuguesa que há um ano venceu o Euro2016 em França, foi transferido do Benfica para o campeão alemão no Verão passado, mas cumpriu apenas 25 jogos, a maioria saído do banco de suplentes, durante a campanha 2016-17, em que venceu a Liga alemã.

O médio ofensivo, de 19 anos, não foi convocado para a Taça das Confederações, que Portugal terminou no terceiro posto, e disputou na Polónia o Euro sub-21, depois de 13 internacionalizações AA e um golo.

Além de Renato Sanches, o presidente dos bávaros revelou ainda que o avançado alemão Serge Gnabry, contratado neste defeso ao Werder Bremen, quer ser emprestado para poder jogar mais, enquanto o brasileiro Douglas Costa estará próximo de assinar pela Juventus, ainda que falte ao campeão italiano "chegar ao valor pretendido" pelo Bayern pelo extremo.

