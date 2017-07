Green Day recusam críticas por concerto após morte em festival: “Não somos pessoas sem coração”

A banda norte-americana Green Day foi alvo de duras críticas após ter actuado no festival Mad Cool, em Madrid, Espanha, na passada sexta-feira. Um acrobata que actuava no intervalo entre concertos que antecedia a subida ao palco da banda norte-americana, Pedro Aunión Monroy, caiu durante a sua actuação, acabando por morrer.

Assinada pelo vocalista Billie Joe Armstrong, a banda publicou um comunicado, explicando a razão de ter actuado após o acidente. “Nós [Green Day] não soubemos do incidente até ao nosso concerto ter acabado”, declara o músico, acrescentando: “Nem sabíamos que havia uma actuação de um acrobata”.

No comunicado, a banda explica que apenas lhes pediram para atrasar um pouco a entrada em palco: “as autoridades locais disseram ao nosso agente para esperarmos porque tinha havido problema com a segurança”. “Problemas de segurança são uma situação normal em qualquer concerto. Não nos foi dito o porquê, o que é normal”.

Só depois da actuação é que a banda foi informada do sucedido. “Se tivéssemos tido conhecimento [do incidente] antes da nossa actuação nem sequer teríamos tocado”, lê-se na nota publicada no site da banda e também no Instagram do vocalista. “Não somos pessoas sem coração”, lê-se na nota, que acrescenta que “isto [um incidente desta gravidade] nunca aconteceu durante os 30 anos em que os Green Day têm tocado ao vivo”. “O que aconteceu com o Pedro é inimaginável. (…) Estamos desolados pela sua família e amigos”.

Mais tarde, a banda escreveu no Twitter: “Os nossos pensamentos e orações estão com os familiares e amigos” de Pedro Aunión Monroy.

A organização do festival também expressou a sua “absoluta desolação”, afirmando que quer mostrar “à família e aos amigos [do acrobata] todo o afecto e carinho neste momento duro e de tristeza”. Também através de um comunicado, os responsáveis pelo evento explicam ainda a razão pela qual decidiram prosseguir com o alinhamento. “A decisão foi tomada em conjunto com o Estado e as autoridades locais”, bem como “com a nossa equipa de segurança”, lê-se na nota partilhada no site oficial do festival.

Our thoughts and prayers go out to his family and friends — Green Day (@GreenDay) 8 de julho de 2017

“Nesta situação não era seguro que uma grande multidão de pessoas se deslocasse ao mesmo tempo”, existindo “a possibilidade de reacções violentas”, explica a organização do Mad Cool, garantindo que “a protecção e segurança dos fãs no festival (…) não ficou comprometida”. “Acreditamos que a música e a cultura são a celebração da vida, por isso o festival vai continuar para que possamos prestar tributo a todos os artistas que trabalham todos os dias para mostrarem o seu talento”, refere o comunicado.

Pedro Aunión Monroy, acrobata de 42 anos, actuava no intervalo que antecedia o concerto dos Green Day. O artista estava dentro de uma jaula, suspenso a 30 metros de altura, quando caiu da plataforma. A queda foi-lhe fatal. O incidente ocorreu na passada sexta-feira durante o festival Mad Cool.

