GNR detém 53 pessoas em flagrante delito em 12 horas

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve 53 pessoas em flagrante delito, entre as 20h de sábado e as 8h deste domingo, no âmbito de operações nomeadamente de prevenção e combate à criminalidade violenta e fiscalização rodoviária.

Em comunicado, a GNR precisou que, em todo o país, deteve 53 pessoas em flagrante delito, a maioria das quais (30) por condução sob o efeito do álcool, nove por condução sem habilitação legal, sete por tráfico de estupefacientes e duas por posse de arma proibida.

Nestas 12 horas foram apreendidas cerca de 503 doses de haxixe, 11 gramas de cannabis, três armas de fogo, uma arma branca, 88 munições e 362 euros.

Na contabilidade em relação ao trânsito, os militares registaram 535 infracções, destacando-se 81 por condução com taxa ilegal de alcoolemia, 73 por excesso de velocidade e 21 por uso indevido do telemóvel.

A GNR mencionou ainda 80 acidentes, que provocaram sete feridos graves e 41 leves.

