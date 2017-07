Portugal em nível de segurança moderado

Moderado. Assim decidiram o Governo e as principais forças de segurança manter Portugal. Continuamos pois em nível de segurança moderado, depois de um assalto aos Paióis Nacionais de Tancos, de onde foram roubadas armas e explosivos capazes de mandar abaixo um edifício de vários andares ou abater uma aeronave. Bastou aos criminosos cortarem uma rede velha e ferrugenta e irem directos ao “armazém” onde estava algum do material de guerra mais sensível, sem que qualquer vigilância humana ou electrónica os impedisse. A primeira não existia e a segunda estava avariada há dois anos.

PUB

A nós, moderados e seguros, como salientou o ministro dos Negócios Estrangeiros, a fazer o papel do primeiro-ministro que está de férias, resta-nos as palavras do poeta Alexandre O’Neill: “Ó Portugal, se fosses só três sílabas de plástico, que era mais barato!”

A rubrica Semana Ilustrada encontra-se publicada no P2, caderno de domingo do PÚBLICO

PUB

Foto Eduardo Salavisa

PUB

PUB