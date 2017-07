Palavras, expressões e algumas irritações: paiol

Palavra que por estes dias se tornou familiar aos portugueses, “paiol” é uma “construção destinada ao armazenamento e conservação de pólvoras, explosivos e munições, de forma a evitar o perigo de explosões”, descreve um dicionário enciclopédico. Já o perigo de assalto, esse, não evita.

PUB

Na noite de terça-feira foi retirado ilicitamente material bélico de três paióis de Tancos. O desconhecimento do tipo de armamento levado e a perplexidade perante o episódio fez com que as primeiras notícias falassem em “furto”, as seguintes em “roubo” e por último em “assalto”. Em crescendo…

A informação com a listagem do material roubado veio de Espanha. O primeiro-ministro, não.

PUB

Excerto de notícia divulgada pelo El País: “[Os assaltantes] chegaram num camião, romperam a vedação e foram para os paióis, [embora] só tenham visitado aqueles que tinham o material de que necessitavam (1500 balas, 150 granadas, 40 lança-granadas, explosivos e gatilhos para estes), deixando tudo o resto.”

De Espanha, veio também a palavra “paiol”. O primeiro-ministro, não.

Via catalão, pallol significa “soalho do fundo do navio”. No universo náutico, traduz-se por “parte do navio onde se guardam as munições; depósito de provisões alimentares ou bagagens”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Chama-se “paioleiro” ao guardião do paiol, que no Norte do Brasil significa “compartimento para nele se guardarem os géneros da grande lavoura”. Em linguagem popular, é sinónimo de “estômago” e “ventre”.

Mas não vamos incomodar o leitor com minudências. Deixe-se estar aí em Palma de Maiorca a tomar um cocktail fresco e colorido ao som do Despacito. Férias são férias.

A rubrica Palavras, expressões e algumas irritações encontra-se publicada no P2, caderno de domingo do PÚBLICO

PUB

PUB