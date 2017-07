O dia em que Tancos se rendeu aos Chili Peppers

O cabelo tinha sido rapado pela segunda vez em dois dias, que isto de se entrar na tropa era coisa para homens a sério. Pente 4 com três pontos de interrogação e cinco de exclamação, e você deve estar a gozar comigo com um único mas encorpado ponto de exclamação, foram as únicas palavras que o barbeiro do quartel disparou contra mim.

Era o primeiro dia de tropa num dos últimos anos do serviço militar obrigatório e todos os que passaram por lá lembram-se bem desse tempo: um teste brutal às nossas capacidades físicas e psicológicas, quando as histórias da semana corriam livres nas viagens de comboio para casa e na vida real um campo de férias + educação física = a uma grande perda de tempo.

Mas nesse primeiro dia, na primeira de muitas perdas de tempo, havia que tratar das coisas mais importantes: cortar o cabelo, levar uma vacina qualquer que supostamente iria salvar-nos de tudo, não sei porque é que não dão isto lá fora, e travar conhecimento com a roupa que seria a nossa segunda pele nos meses seguintes.

Se éramos muitas dezenas sem chegarmos às centenas, ou se éramos centenas logo de caras, é óbvio então não se está mesmo a ver, não interessa nada. Éramos muitos e estávamos dispostos numa gigantesca fila que ia daqui assim até ali ao fundo, onde nos esperava a injecção que ia doer muito e que tinha uma vacina contra tudo e contra todos.

Nunca uma ordem tinha sido tão temida por mim, nem nos tempos em que era mandado para a cama antes de começar O Exorcista: “Tirem a camisa e fiquem só com a camisa interior!” Era tudo verde, ou castanho, ou castanho esverdeado com uma pitada de verde acastanhado, já não me lembro bem e não me apetece ir ao Google. Sei que era tudo assim para o escuro e que era assim que todos devíamos estar — verdes ou castanhos não sei, mas todos de igual com certeza.

No meio daquelas dezenas, centenas sei lá, de adolescentes arrancados à vida e atirados para o meio das perdas de tempo, ficou um ponto branco no meio do verde, do castanho sei lá: dezenas, centenas de camisas interiores da mesma cor, monótonas sem serem tristes, e uma — uma! -— T-shirt branca, triste sem ser monótona, dos Red Hot Chili Peppers.

Que não sabia, podiam ter falado sobre isto da vacina quando uma pessoa estava a vestir-se, e tal. Chamei a mim todas as desculpas que tinha dado na escola sobre o que se passava em casa e em casa sobre o que se passava na escola, mas nenhuma chegou a tempo de me safar do castigo: uma violenta gargalhada de dezenas, centenas sei lá, que me fez perceber, logo ali, que a tropa só era coisa séria para quem vivia dela e para ela.

Para nós, os que lá estávamos por obrigação, a tropa eram mentiras contadas no comboio na viagem para casa, 60 abdominais por minuto, falta de sensibilidade na escolha da roupa para a ocasião certa. E muitas horas de rondas a guardar absolutamente nada, com o cuidado e a atenção que um gato dedica ao seu dono.

Era dar dois toques no botão do radiotransmissor para avisar os outros que o oficial de dia andava por ali, o próximo cabrão que der dois toques no radiotransmissor está lixado comigo. Sabíamos lá o que andávamos a guardar com armas de brincar — G3 a sério, mas com o carregador selado, não vá o maluco da T-shirt acertar num gato ou no próprio pé.

Mas isto era no tempo da tropa obrigatória, para onde só ia quem para lá não queria ir. Hoje em dia são todos profissionais e seria impossível assaltar um paiol.

