A culpa morre solteira

Quase 300 dias foi o tempo que a Comissão Parlamentar (ou para lamentar?) de Inquérito da Assembleia da República teve para não apurar quaisquer culpados, nos negócios ruinosos da Caixa Geral de Depósitos, de vários mil milhões de euros! Desta ruína, resultou uma recapitalização para a CGD, no valor de 2,5 mil milhões de euros, que nós pagámos! Neste país, as castas protegem-se (com os preciosos advogados pagos a peso de ouro), para que a culpa morra solteira!

Conhecendo-se as empresas que devem vários mil milhões de euros àquele banco público (do Estado), pergunto: porque não pagam? Se não pagam, porque não são penhoradas ou lhes fazem o arresto dos bens? Porque hei-de ser eu e milhões de concidadãos a pagar uma conta sem usufruto? Livre-se o caro leitor do PÚBLICO, de dever um cêntimo ao Fisco/Estado - é penhorado na hora. Isto é dualidade de critério.

Nesta sociedade imoral e aldrabada, onde os banqueiros têm grande quota parte, parece que esta decadência é normal. Ao qu’isto chegou.

Vítor Colaço Santos, S. João das Lampas

A Credibilidade de Portugal

Portugal é um país com uma história rica, pelas melhores, mas também pelas piores razões e os recentes acontecimentos que tem feito noticia, são disso prova, como os problemas associados aos bancos, o roubo de pistolas na PSP, os incêndios que revelaram falhas graves no socorro às vitimas, e agora mais recentemente, o armamento roubado numa unidade militar, que colocam em evidência as vulnerabilidades existentes em Portugal.

A pergunta que muitos fazem perante acontecimentos que mancham a imagem de Portugal, é qual é o papel dos responsáveis, quando muitas vezes atrás de uma secretária, emitem ordens sem conhecer a realidade no terreno, e perceber as realidades vividas pelos cidadãos, que muitas vezes ao sentirem a insegurança, se questionam sobre o que está a ser feito para prevenir acontecimentos que inevitavelmente mancham a imagem de Portugal.

Quando sabemos que em Portugal determinados lugares estão sujeito cunhas, perguntamos também se aqueles que ocupam determinados lugares, tem a devida qualificação para o efeito, porque quando morrem pessoas inocentes num incêndio, quando as pessoas ficam despojadas do que amealham ao longo de uma vida de trabalho, e quando são roubadas armas, há que perguntar como fica a imagem de um país perante as instâncias internacionais, e qual a segurança que os portugueses podem sentir quando se desconhece o destino final do arsenal roubado.

Américo Lourenço, Sines

