Wayne Rooney deixa o Manchester United e regressa ao Everton

Wayne Rooney assinou neste domingo contrato com o Everton por dois anos, regressando ao clube depois de 13 anos com a camisola do Manchester United, anunciou o emblema de Liverpool da liga inglesa de futebol.

Em 2004, Rooney tinha sido contratado ao Everton pelo Manchester United, a troco de 27 milhões de libras (cerca de 30,5 milhões de euros), fazendo agora o caminho inverso.

Na última época, Rooney não foi aposta habitual do treinador português José Mourinho, voltando agora ao clube onde se formou.

Rooney, que é o melhor marcador de sempre da selecção inglesa, com 53 golos, marcou por 183 vezes em 393 jogos pelos Red Devils, que no sábado garantiram a contratação do avançado belga Romeçu Lukaku, precisamente ao Everton.

