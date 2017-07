Uma surpreendente derrota de Laura Muir na Liga Diamante em Londres

A Liga Diamante de atletismo chegou ao seu nono meeting em 2017 e o cenário foi o Estádio Olímpico de Londres, que irá acolher os Campeonatos Mundiais dentro de um mês. Estádio praticamente cheio, óptimo ambiente e, como de costume, as grandes vedetas britânicas a terem provas moldadas a si para poderem ganhar e galvanizar o público sem demasiados problemas.

E foi numa dessas provas que se deu a grande história do meeting. Laura Muir, a escocesa que se mostrou a melhor atleta mundial em pista coberta este Inverno, arrancou para uma corrida da milha em que supostamente atacaria o recorde mundial da russa Svetlana Masterkova (4m12,56s, em 1996) ou, pelo menos, o recorde britânico de Zola Budd, a sul-africana rapidamente naturalizada inglesa por Margaret Thatcher a ponto de se ter podido sagrar campeã mundial de crosse em Lisboa, em 1985 (4m17,57s, nesse ano ).

A etíope Genzebe Dibaba tentara esse recorde da milha em Lausanne, há dias, mas ficara muito longe (com 4m16,05s). Desta vez, Muir fazia uma nova tentativa e tinha como principal rival a queniana Hellen Obiri, que ela vencera no Inverno quando bateu em 3000m o recorde europeu, com 8m26,41s. Muir tentou ser mais comedida na fase inicial da sua prova e comandou sempre até aos momentos finais, mas Obiri, que provavelmente beneficiou do “esquecimento” de que batera há semanas o recorde queniano dos 5000m, e tem uma velocidade crucial de 3m57s aos 1500m, atacou na recta final para bater a britânica com um novo recorde nacional de 4m16,56s. Para Muir ficou a consolação pequena de um máximo pessoal, com 4m18,03s.

Já na prova masculina correspondente, neste caso em 3000m, Mo Farah não vacilou e mesmo sob pressão da parte do espanhol Adel Mechaal (7m36,32s), impôs-se com 7m35,15s, e com um volta final de 55,2s que é de bom augúrio para os Mundiais.

As outras principais marcas do meeting significaram melhores resultados mundiais do ano para o vice-campeão olímpico de 2012, do Botswana, Nijel Amos nos 800m (1m43,18s), e para a norte americana Allyson Felix nos 400m (49,65s).

