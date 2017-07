Rigoberto Urán vence nona etapa, Chris Froome segue líder

O colombiano Rigoberto Urán (Cannondale-Drapac) venceu neste domingo a nona etapa da 104.ª Volta a França em bicicleta, na chegada a Chambéry, com Chris Froome (Sky), terceiro, a conservar a liderança da geral.

PUB

O colombiano, de 30 anos, cortou a meta em primeiro ao fim de 5h07m22s, depois de uma chegada ao sprint entre o grupo dos favoritos, tendo a organização que recorrer ao photo finish para estabelecer a vitória, à frente do francês Warren Barguil (Sunweb), segundo, e o camisola amarela Froome no último lugar do pódio.

Na segunda-feira, o pelotão cumpre um dia de descanso depois da etapa deste domingo, que ligou Nantua a Chambéry em 181,5 quilómetros, atravessando uma trilogia de subidas de categoria especial que provocou alterações nos primeiros lugares da geral.

PUB

O galês Geraint Thomas (Sky) e o australiano Richie Porte (BMC) abandonaram a prova, devido a quedas, e Nairo Quintana (Movistar), Daniel Martin (Quick-Step Floors) e Alberto Contador (Trek-Segafredo) a perderem tempo para o topo.

PUB

PUB