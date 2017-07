Ricardo Santos encerra Praga em beleza

Ricardo Santos encerrou hoje com nota alta o Prague Golf Challenge (180 mil euros de prize-money), com uma volta de 64 pancadas, 8 abaixo do par, que foi a melhor deste domingo a par da do holandês Rainier Saxton. Com ela descolou do trio dos 14.ºs classificados para o quinto lugar final, empatado com o inglês Steven Brown, ambos com 270, 18 abaixo do par. É um regresso aos bons resultados, pois nos dois torneios anteriores fora 2.º no Hauts de France Golf Open e depois falhara o cut no Challenge da Escócia.

Este quinto lugar permitiu-lhe subir oito lugares na Road to Oman, o ranking do Challenge Tour, de 18.º para 11.º, com um total acumulado de 33.505 euros em prémios. Os 15 primeiros nesta tabela no final da época conquistam o cartão do European Tour para 2018, estando o algarvio de 34 anos assim no bom caminho para voltar ao circuito principal, no qual já competiu de 2012 a 2015 averbando, entre outros resultados de destaque, a vitória no Open da Madeira de 2016.

O vencedor do Prague Golf Challenge foi Garrick Porteous – e logo de forma categórica. Acabou com 264 pancadas (66-67-64-67), 24 abaixo do par, o que lhe deu uma vantagem de cinco shots sobre um trio composto pelo francês Julian Guerrier, o escocês Bradley Neil e o belga Cristopher Mivis. Foram estes os únicos jogadores que ficaram à frente do português neste torneio em Praga. Agora segue-se, já a partir de quinta-feira, o Italian Challenge Open by Lyoness, no Is Molas Resort, na Sardenha, onde, além de Ricardo Santos, competem mais três portugueses – Tiago Cruz, Tiago Rodrigues e João Ramos.

