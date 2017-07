Histórias do Tour: Os azares de Warren Barguil

“Corri como um idiota, é uma pena. Esta era uma óptima oportunidade para mim. Estou desiludido, é normal”. A assumpção de culpa de Warren Barguil aconteceu no sábado, no final da oitava etapa. Integrante original da numerosa fuga do dia, o ciclista francês pecou pela falta de lucidez, mas também de ambição. Decepcionado com o seu desempenho, arregaçou as mangas e não perdeu tempo: no domingo, voltou a lançar-se em fuga, enfrentando, primeiro acompanhado, depois a solo, e no final novamente acompanhado, aquela que é tida como a etapa rainha da 104.ª edição. Em vários momentos, Barguil pareceu derrotado, mas nunca desistiu e chegou mesmo a erguer os braços para festejar a vitória… de Rigoberto Úran.

A dor de perder, uma vez mais, a oportunidade de se estrear a ganhar no Tour ficou bem patente nas lágrimas que escorreram no seu rosto angelical. É assim a história do jovem trepador francês na sua prova: da glória ao inferno, no intervalo de minutos. Promovido à condição de chefe de fila da Giant-Alpecin (hoje Sunweb) com apenas 23 anos, depois de já ter disputado duas Vueltas (2013 e 2014), e de aí ter conquistado duas etapas (2013) e um oitavo lugar final (2014), ‘Wawa’ estreou-se com a responsabilidade de ser um dos novos prodígios do ciclismo nacional.

Nesse 2015, usou, por empréstimo de Peter Sagan, a camisola branca da juventude na nona etapa, que atravessou a sua Bretanha natal (nasceu em Hennebont, a 28 de Outubro de 1991). No dia seguinte, caiu na zona de abastecimento. Fez um hematoma na anca, alergia aos pensos e uma fractura no joelho (revelada num documentário emitido um ano depois). Esquivou-se ao choque com uma vaca, provocou a queda de Geraint Thomas – e foi apelidado de idiota por Nairo Quintana. Esteve no "top-10" e, no final, foi 14.º da geral.

O azar perseguiu o antigo vencedor da Volta a França do Futuro (2012) também em 2016. Depois de ser abalroado por uma condutora inglesa com outros cinco colegas no estágio da Giant-Alpecin e de ter de recuperar de uma fractura do escafoide, falhou o assalto à classificação da juventude no Tour e desiludiu com um modesto 23.º lugar.

Este ano, quando esperava redimir-se do desempenho decepcionante da edição passada, viu a sua aspiração esfumar-se com uma queda grave na Volta à Romandia. Antes daquela frustrante fractura do osso ilíaco, que o obrigou a redefinir as suas metas (“Serei um electrão livre na Sunweb”, disse à partida para esta edição, assumindo que o seu sonho passa por ganhar etapas), o jovem de sorriso gigante e humildade imutável estava bem lançado, com um oitavo lugar no Paris-Nice e um sexto na Flèche Wallone.

“Há dois meses, enquanto eu estava estirado na cama de um hospital, disseram-me que era impossível que eu estivesse à partida do Tour”. Talvez por isso, hoje, quando acordar para o primeiro dia de descanso e vir que, ao seu lado, repousa a mais nacional das camisolas da Grande Boucle – a da montanha -, Barguil possa sentir-se, ainda assim, feliz.

