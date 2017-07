Joaquim de Almeida nomeado para prémios latinos em Hollywood

Criados por Norman Lear, o histórico autor e produtor de Uma Família às Direitas ou Os Jeffersons, os Imagen Awards são prémios que distinguem anualmente os melhores trabalhos e representações da comunidade latina em Hollywood. Este ano, o português Joaquim de Almeida está nomeado na categoria de televisão pelo seu papel na série A Rainha do Sul, transmitida em Portugal na Fox Life.

De acordo com os próprios organizadores da cerimónia de prémios, que já vai para a sua 32.ª edição, os Imagen são muitas vezes descritos em Hollywood como “os Globos de Ouro latinos”. Já os receberam nomes como Jennifer Lopez, Andy Garcia, Antonio Banderas ou Rita Moreno, e nesta 32.ª edição estão nomeados Salma Hayek, Lou Diamond Phillips ou Diego Luna, além de Eva Longoria e filmes como How to be a Latin Lover e Beatriz at Dinner e séries como Brooklyn Nine Nine, Chicago Fire, Uma Família Muito Moderna, One Day at a Time ou American Crime.

Joaquim de Almeida, o actor português com uma carreira mais longa e profícua nos EUA, está nomeado ao lado de Guillermo Diaz (Scandal), Miguel Gomez (The Strain), Alfonso Herrera (O Exorcista), George Lopez (Lopez) e Jon Seda (Chicago P.D.). Na série, o português interpreta Epifanio, um político mexicano rico e sedutor com ligações ao submundo da droga.

A protagonista de Rainha do Sul, a brasileira Alice Braga, está também nomeada pela série, concorrendo com Jennifer Lopez (Shades of Blue) ou Catalina Sandino Moreno (Custody).

Os prémios são entregues a 18 de Agosto, em Los Angeles.

