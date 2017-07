Jorge Sampaio enaltece "dignidade e dedicação" das Forças Armadas portuguesas

O antigo Presidente da República Jorge Sampaio enalteceu o papel das Forças Armadas portuguesas e elogiou a "dignidade e dedicação" com que prestam "um inestimável serviço a Portugal" na gestão internacional das crises e tarefas de cooperação.

Esta sexta-feira, no Museu Militar, em Lisboa, Jorge Sampaio discursou na apresentação do livro História Militar de Portugal — obra coordenada pelo ex-ministro socialista Nuno Severiano Teixeira —, tendo o antigo chefe de Estado reiterado que "a dignificação e o prestígio das Forças Armadas passam, em larga medida, pela forma como se integram na Nação e cumprem as missões no país e no exterior".

"O mundo vive hoje uma nova era em que a afirmação dos Estados passa muito pelo papel que possam desempenhar na gestão internacional das crises e nas tarefas de cooperação, e as Forças Armadas Portuguesas estão já nessa era, com dignidade e dedicação, prestando um inestimável serviço a Portugal. A contribuição das Forças Armadas em tão importantes missões afigura-se como insubstituível", defendeu.

Jorge Sampaio recordou que, enquanto Presidente da República, se empenhou, "desde a primeira hora, a favor de uma presença efectiva de Portugal nas missões militares internacionais". "No exercício das minhas funções, garanti que o Conselho Superior de Defesa Nacional pudesse ter uma intervenção efectiva na definição das missões externas e no seu acompanhamento regular", sublinhou.

A leitura da obra — cujo convite aceitou sem saber se poderia estar presente, uma vez que nessa altura estava hospitalizado — "conforta estas convicções e apresenta argumentos fortes em prol de umas Forças Armadas".

Esses argumentos orgulham, na opinião de Jorge Sampaio, "não só a instituição militar, pelo alto profissionalismo, a competência, o espírito de missão e a dedicação dos seus militares, em servir Portugal", mas que prestigia "a todos, como cidadãos de um país democrático, em que a defesa nacional constitui uma tarefa essencial do Estado, partilhada por todos os portugueses".

