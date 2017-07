General demite-se por "divergências inultrapassáveis" como Chefe do Estado-Maior do Exército

O general José Calçada, comandante de Pessoal do Exército, demitiu-se por "divergências inultrapassáveis" com o Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), confirmou o próprio confirmou este sábado ao Expresso.

Na sexta-feira, José Calçada apresentou um pedido de exoneração de funções por discordâncias que se foram acumulando ao longo dos últimos meses e em que o caso de Tancos foi a gota de água.

Para o general, a forma como o CEME decidiu exonerar cinco comandantes por causa do furto de armamento em Tancos foi "inqualificável" e garante que "nunca pretendeu" ser promovido a vice-CEME, lugar que Rovisco Duarte já tinha feito saber que não viria a ser ocupado pelo comandante de Pessoal.

