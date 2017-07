CDS pede a Marcelo que reponha tranquilidade no Exército

O deputado do CDS-PP João Rebelo lamentou os sinais "de instabilidade" no Exército, que este sábado confirmou a demissão do Comandante de Pessoal, e apelou ao Presidente da República para que reponha a tranquilidade no ramo.

"Nós estamos muito preocupados e lamentamos o anúncio da passagem à reserva do general Calçada e do pedido de demissão do general Faria Menezes", afirmou o deputado, lamentando os sinais de "instabilidade" no ramo.

Em declarações à Agência Lusa, João Rebelo considerou que a situação "perturba o regular funcionamento da instituição" depois de uma semana em que, considerou, "os acontecimentos de Tancos levaram o Presidente da República a ter uma intervenção muito forte" e em que "o ministro da Defesa está muito debilitado".

"Faço um apelo a que a estabilidade regresse ao Exército, uma instituição que continua a prestar relevantíssimos serviços ao país e aguardamos uma intervenção que permita o regresso da tranquilidade", declarou.

Para João Rebelo, como Comandante Supremo das Forças Armadas, o "Presidente da República estará a analisar com muito detalhe e preocupação tudo o que está a acontecer, disse. A referência anterior ao regular funcionamento da instituição é intencional: a Constituição prevê como única condição para o Presidente da República demitir o Governo "quando tal se torne necessário para assegurar o regular funcionamento das instituições democráticas, ouvido o Conselho de Estado".

O deputado foi um dos dirigentes centristas que acompanhou a líder, Assunção Esteves, à audiência com Marcelo Rebelo de Sousa na passada segunda-feira, após a qual a presidente do CDS-PP pediu a demissão do ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, assim como a ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa. Este sábado, o Expresso noticia que o CDS já prepara uma moção de censura ao Governo.

Bloco aponta para a NATO

Sem querer falar de demissões ou moções de censura, a coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, questionou em Leiria se os interesses da NATO se terão sobreposto aos interesses nacionais, o que terá "fragilizado" as funções da Defesa.

"É preciso perguntar se não temos posto à frente dos interesses do país para a lógica da Defesa os interesses da NATO e com isso fragilizar as nossas funções essenciais. Estas são perguntas difíceis a que a direita não quer responder", afirmou Catarina Martins, à margem do Fórum da Floresta "Que políticas públicas?, que decorreu na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, do Instituto Politécnico de Leiria.

Para o BE, "essas são as perguntas que é preciso fazer neste momento", sublinhou, preferindo não comentar o pedido de passagem à reserva do tenente-geral Antunes Calçada do Comando de Pessoal, já confirmada pelo Exército, e do anúncio de demissão do general Faria Meneses, comandante operacional das Forças Armadas, avançada pelo Expresso mas ainda não formalizada.

A líder do BE entende que é necessário antes de mais "compreender o que aconteceu" no assalto aos dois paiolins dos Paióis Nacionais de Tancos e "assacar as responsabilidades de quem as teve no que sucedeu", assim como as "consequências políticas no sentido de discutir politicamente as nossas opções para as Forças Armadas e o seu próprio funcionamento".

"O Bloco tem dito que demissões sem resposta é a pior das respostas, porque pode significar que fica tudo na mesma. Sei que a direita tem tido um discurso de que resolve tudo pedindo rapidamente demissões, mas há opções políticas que têm vindo a ser tomadas ao longo dos anos e que devem ser mudadas", segundo Catarina Martins.

A coordenadora do BE precisou que "demissões sem se discutir a política, sem se discutir as razões por que estas coisas acontecem, não têm nenhum sentido", pois não dão as respostas necessárias.

Sobre a moção de censura que estará a ser ponderada pela líder do CDS, Catarina Martins disse desconhecer se “se alguém leva muito a sério este anúncio".

"Quando a floresta é um problema, o CDS não quer reconhecer que o que fez nos eucaliptos foi um desastre e, portanto, quer falar de tudo menos da floresta. Quando a Proteção Civil é um problema e, por exemplo, o Bloco propõe acabar com as PPP [parcerias público-privadas] para o Estado poder gerir melhorar a nossa segurança, o CDS também não vota connosco para mudar nada", comentou a líder do BE.

Para Catarina Martins, o CDS "fala de demissões e moções de censura para não ter de falar do que conta, que são as opções políticas e, desde logo, das opções políticas de que o CDS é corresponsável e que fragilizaram o país".

A coordenadora do BE defendeu ainda que o país precisa de "menos moções de censura e mais da coragem para mudar politicas".

