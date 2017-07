Estremadura minha

O primeiro mal da perfeição é não existir. O segundo é continuarmos a acreditar nela, mesmo depois de aprendermos que não existe.

O Algarve é perfeito – ou, pelo menos, é perfeito o nosso Algarve, o secreto. É por isso que lidamos mal com as imperfeições. Está levante? Está bandeira amarela? As ondas fazem medo? A água está fria? Há peixes-aranha? Está vento na praia? E é frio? Não pode ser! É impossível! Estamos no Algarve é é Julho, por amor de Deus!

Só depois de nos irmos embora e de começarem as saudades é que percebemos que até nisso o Algarve é perfeito: não é só praia, nem pouco mais ou menos. A melhor coisa para fazer no Algarve é falar com algarvios. Aprende-se muito com eles: a gostar do Algarve, por exemplo. Aprendi, por exemplo que eu, que já vivi em Lisboa, Cascais e Colares, não vivi nesses lugares tão diferentes uns dos outros. Não. Eu vivi foi na Estremadura. Eu próprio sou um estremenho. Ou um estremadurense, sei lá.

Recomendo a Estremadura a toda a gente que gosta do Algarve. As praias estremenhas têm a água mais fresca mas também são agradáveis, apesar de serem todas iguais, como as algarvias. Aliás, ainda bem que são iguais porque assim basta-nos conhecer uma para conhecermos todas.

A Estremadura é perfeita mas o clima às vezes prega-nos partidas: há granizo, temporais, frio de rachar e calor sem trégua. O estremenho está habituado a estas oscilações. Somos rijos mas também temos um pendor filosófico. É por isso que nos damos tão bem com os algarvios, nossos conterrâneos.

