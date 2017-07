Tancos

Só se fala na cerca do paiol, mas ninguém fala na passagem do carro que transportou o roubo na porta de armas do campo militar. Qualquer viatura que transportasse o roubo teria de sair nesta porta (que deve ser a única na vedação do perímetro do campo). Porta onde deveria ter sido controlada. E nesta porta não há qualquer registo de entradas e saídas por vídeo e gravação ou mesmo que seja em papel como era feito há 50 anos em Santa Margarida? E se a viatura não foi controlada nessa porta, então é porque saiu por outro buraco, mas este na vedação do perímetro do campo. E ainda não o encontraram?

Não percebo como ninguém fala disto.

João Messias, Algés

As culpas do ministro da Defesa

Os paióis de Tancos estavam à guarda de 5 comandantes de unidade que rotativamente tomavam conta deles. Tal situação militarmente anómala só pode ser culpa do ministro por via dos cortes orçamentais com que castiga o Exército. Este está inocente em tudo.

Há dois anos que a videovigilância dos paióis está inoperacional (dizem uns que por avaria, dizem outros que foi desligada por estar obsoleta). E a quem se podem pedir contas de tal situação senão ao ministro da Defesa que esmagou o Exército com cortes orçamentais? O Exército é apenas a vítima.

As rondas não estão equipadas com munições carregadas apenas porque já há 20 anos o ministro cortou as verbas para balas. O Exército teve de patrioticamente se submeter ao poder civil.

O assalto deu-se num período de 20 horas (20 !) sem rondas. Como é que há um ministro que permita uma coisa destas com os seus cortes orçamentais. O Exército é mais uma vez a vítima militar deste tenebroso poder civil.

Como é que o ministro depois destas esmagadoras culpas não se demitiu (por si e pelos seus antecessores). Queriam que fosse o Estado Maior do Exército (a tal entidade esmagada pelos cortes orçamentais deste governo e dos seus antecessores) que se demitisse?

Carlos Anjos, Lisboa

O ADN dos ditadores

Quarta-feira, quando o Parlamento se preparava para comemorar o Dia da Independência da Venezuela, um grupo de cerca de 30 apoiantes do ditador Nicolás Maduro invadiu a casa da democracia, onde os deputados da oposição estão em maioria, e utilizando pedras, paus das bandeiras, gás lacrimogéneo e até tiros causaram cerca de 13 feridos entre deputados, jornalistas e funcionários. Por cá, numa manifestação de apoio ao ditador da Venezuela, o Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC) participaram dirigentes políticos e sindicais, a candidata comunista à Câmara Municipal do Porto, Ilda Figueiredo, e o líder parlamentar do Partido Comunista Português (PCP), João Oliveira. Se de Ilda Figueiredo, uma autêntica "dinossaura" do PCP, não será de estranhar tal presença devido à cassete já fazer parte do seu disco duro, lamento que João Oliveira, um pol��tico de outra geração, tenha alinhado em tal manifestação de apoio a Maduro a menos que também faça parte do seu ADN a fascinação pelas ditaduras.

Jorge Morais, Porto

Francisco Assis

Na edição de 6 de Julho do jornal PÚBLICO, o dr. Francisco Assis, cujas crónicas faço questão de não perder, escreve:

"Há vários meses enviei uma carta ao senhor ministro dos Negócios Estrangeiros do nosso país alertando para a necessidade de o Estado português prestar o devido apoio a alguns concidadãos nossos que se encontravam — e nalguns casos se encontram ainda — presos em condições deploráveis na Venezuela. Dessa carta não obtive até ao presente qualquer resposta". E, mais adiante, lamenta essa "falta de cortesia".

O articulista teria inteira razão, não fosse dar-se o caso de não constar no registo de correspondência entrada no meu Gabinete, ou sequer no registo de entrada de correspondência do Ministério dos Negócios Estrangeiros, uma carta dirigida pelo senhor eurodeputado.

Entretanto, ontem [anteontem] mesmo o meu Gabinete contactou o Gabinete do eurodeputado Francisco Assis, tendo obtido a versão eletrónica da carta que se terá extraviado, de modo que nos próximos dias será remetida a resposta devida.

Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros

