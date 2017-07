Sub-19 empatam a fechar fase de grupos do Europeu

O apuramento para as meias-finais do Europeu já estava garantido, assim como o primeiro lugar no Grupo A, graças às vitórias sobre Geórgia e República Checa. Neste sábado, a selecção sub-19 portuguesa fechou a fase de grupos do Europeu deste escalão com um empate (2-2) frente à Suécia. A equipa de Hélio Sousa, que esteve a perder por 0-2 mas conseguiu recuperar e evitou a derrota, ficará a saber no domingo que adversário terá pela frente nas meias-finais.

Com tudo decidido, a equipa portuguesa entrou em campo com sete alterações no “onze”. Apenas João Queirós, Abdu Conté, Miguel Luís e Mésaque Djú mantiveram a titularidade na selecção de Hélio Sousa.

Após criar um par de jogadas de perigo, Portugal viu os suecos começarem a tornar-se mais ameaçadores. E, ainda antes do intervalo, surgiu o golo da Suécia: na sequência de um lançamento comprido de Dusan Jajic, ainda atrás da linha de meio-campo, Viktor Gyökeres recebeu e dominou, perante a oposição de João Queirós e Diogo Leite, para depois desferir um remate sem hipóteses para o guarda-redes português.

A vantagem sueca aumentou aos 61’, num lance que envolveu dois jogadores recém-entrados na partida: Jesper Karlsson fugiu a Diogo Dalot para captar uma bola pontapeada pelo guarda-redes sueco, e desferiu um remate cruzado para o 0-2.

Mas a reacção da selecção portuguesa permitiu evitar a derrota. Primeiro Rafael Leão reduziu a desvantagem, após passe de Bruno Paz (70’), e, na recta final do encontro, João Filipe restabeleceu a igualdade na conversão de um penálti a castigar falta de Joseph Colley sobre Madi Queta.

Portugal concluiu a fase de grupos do Europeu sub-19 com sete pontos, no primeiro lugar do Grupo A. Na quarta-feira a equipa de Hélio Sousa joga a meia-final contra o segundo classificado do Grupo B.

