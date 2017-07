Pedro Figueiredo com -17 acaba em 7.º em Bochum

Em 14 torneios jogados este ano no Pro Golf Tour, Pedro Figueiredo só não acabou no top-10 em quatro. Hoje, no Sparkassen Open (30 mil euros de prize-money), na Alemanha, registou o décimo da época, numa prova atípica, em que somou um total agregado de 17 abaixo do par em 54 buracos – incluindo uma segunda volta de 64 (-8) que foi a melhor do dia a par da do checo Stanislav Matus – e mesmo assim teve de se contentar com o sétimo lugar.

Num campo acessível como o do Bochum GolfClub, de par-72, o alemão Hirnrich Arkenau começou o torneio com um sensacional 59 e não mais parou rumo à vitória. Fez uma segunda volta de 65 e fechou com 68, para um total de 192, 24 abaixo do par, o que no entanto não lhe deu mais que a vantagem mínima sobre o inglês Ben Parker (64-67-62), que fechou com um score de -10. Para os terceiros é que já existiu alguma distância – o russo Vladimir Osipov, o holandês Dilay Boshart e o alemão Jonas Kölbing terminaram com 197.

Figgy totalizou 199 (69-64-66), ficando a sete do campeão, mas a duas de um lugar no pódio. Pela sua classificação recebeu um prémio de pouco mais de mil euros e manteve o terceiro lugar na Ordem de Mérito do Pro Golf Tour, com total acumulado de €16.848 em prémios este ano.

Os cinco primeiros nesta tabela do final do ano são promovidos ao Challenge Tour, sendo esse o grande objectivo do português. À sua frente estão apenas o líder alemão Nicolai Von Dellingshausen com €20.923 e Ben Parker com €19.306.

O próximo torneio, a começar a 17 de Julho, é o Kaprun Open, em Salzburgo, Áustria.

Ricardo Santos em 14.º em Praga, Melo Gouveia e Lima eliminados na Irlanda do Norte

No que diz respeito a portugueses a competir lá fora, mantém-se em prova Ricardo Santos, no Prague Golf Challenge, do Challenge Tour, o torneio sucedâneo do D+D Real Czech Challenge, e que decorre no par-72 do Prague City Golf, em Praga, na República Checa. Depois de duas primeiras voltas de 66-68, hoje, num dia em que “o vento esteve presente com alguma intensidade”, como disse o próprio, marcou um 72 para cair 10 posições para o 14.º posto, com um total de 206 (-10).

“Estive muito bem do tee ao green mas hoje nos greens as coisas não aconteceram como eu gostaria, ficaram algumas pancadas no campo, amanhã espero conseguir recuperar parte delas”, escreveu o jogador na página no Facebook, acrescentando: “Foi um dia de muita paciência visto que as coisas não estavam acontecer para o meu lado, fui criando oportunidades até ao último buraco, o que foi muito positivo num dia como este.”

O algarvio ocupa a 19.º posição na Road to Oman, ou seja, no ranking do circuito, sabendo-se que os 15 primeiros no final da época conquistam o cartão do European Tour.

Já no European Tour, Ricardo Melo Gouveia e Filipe Lima não conseguiram passar o cut (para os 60 primeiros e empatados) no Open de Irlanda, no Portstewart Golf Club, em Co.Derry, Irlanda do Norte. O primeiro falhou o fim-de-semana por apenas uma pancada, com 141 (69-72), 3 abaixo do par. O segundo acabou em 150.º, com 150 (76-74). Os líderes são o norte-americano Daniel Im (64-67-68) e o espanhol Jon Rahm (65-67-67) com 199, 17 abaixo do par.

Veja mais em www.golftattoo.com

