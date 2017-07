FIA vai realizar testes de segurança no cockpit dos Fórmula 1

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) anunciou neste sábado que vai testar um novo sistema de segurança no cockpit dos monolugares na sexta-feira, nos primeiros treinos livres do Grande Prémio da Grã-Bretanha, décima prova do Mundial de Fórmula 1. Esta será a primeira vez que será testado a peça de policarbonato em forma de escudo.

"Com o objectivo de recolher o feedback dos pilotos nesta fase de desenvolvimento, serão realizados testes na primeira sessão de treinos livres para o Grande Prémio da Grã-Bretanha. Os testes serão realizados com a Ferrari", informou a FIA em comunicado.

Na mesma nota, a federação adianta que prevê realizar os primeiros testes em pleno em Setembro, no âmbito do Grande Prémio de Itália, 13.ª prova do Mundial, marcada para o circuito de Monza, em 3 de Setembro.

