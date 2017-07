Eternos e bons repetentes

Três dias depois de finalizadas as provas de sub-10 e sub-12, concluíram-se na sexta-feira as provas nos escalões masculino e feminino de sub-14, sub-16 e sub-18, igualmente no Santo Estêvão Golfe, em Benavente, e com a consagração de jogadores que já têm o seu nome na história do Campeonato Nacional de Jovens.

Pedro Lencart, do CG Miramar, conquistou o seu quinto título consecutivo no torneio, se descontarmos que nunca jogou em sub-16 porque em 2015 e 2016 estava no estrangeiro a representar a selecção nacional. Tinha vencido duas vezes em sub-12 e outras tantas em sub-14, agora sai vitorioso na sua estreia em sub-18.

Francisco Matos Coelho, do CG Vilamoura, tinha vencido em 2015 em sub-12 e agora revalidou o título em sub-14, tal como Leonor Medeiros, da Quinta do Peru, no escalão homónimo, ela que já havido vencido em sub-12 em 2014.

Finalmente, Teresa Alves, do Oporto, alcançou, como Francisco e Leonor, o seu terceiro título no torneio, o primeiro em sub-14, depois dos êxitos em sub-14 em 2015 e em sub-12 em 2013. E assim estes quatro campeões de 2017 têm, em conjunto, um total impressionante de 14 títulos.

Os outros vencedores do dia foram Sara Gouveia, do Clube Laranjas, da Quinta do Lago, em sub-18; e Gonçalo Teodoro, de Vilamoura, em sub-16. Mesmos estes são nomes credenciados, sendo Sara a actual vice-campeã nacional amadora e Gonçalo Teodoro o 5.º classificado empatado com Vítor Lopes no Campeonato Nacional Individual Absoluto.

Em termos de resultados, há que destacar as vitórias folgadas em cinco das seis competições em discussão. No par-73 de Santo Estêvão, Pedro Lencart totalizou 209 pancadas (71-67-71), 10 abaixo do par, vencendo com 9 pancadas de vantagem sobre o actual vice-campeão nacional amador, Vasco Alves (71-75-72), do Oporto, que somou as mesmas 218 pancadas do madeirense Carlos Laranja (72-76-70), do Santo da Serra.

Gonçalo Teodoro foi o único em sub-16 com três voltas abaixo do par, perfez 215 (70-72-73), 4 abaixo do par, para ganhar com 7 de vantagem sobre Gonçalo Mota (74-80-68), do Oporto, que brilhou na terceira e última volta com a melhor resultado de todo o torneio. João Pedro Maganinho foi terceiro com 225 (72-77-76), 6 acima do par.

Em sub-14, Francisco Matos Coelho alcançou uma vantagem ainda maior sobre a concorrência directa, somou 212 (72-71-69), 7 abaixo do par, menos 12 do queo vice-campeão, Tomas Mician (224, 76-74-74), de Vilamoura, e Diogo Mealha (75-74-75), de Miramar.

Em raparigas, Sara Gouveia finalizou com 226 (76-74-76), 7 acima do par, ganhando em sub-18 com 10 pancadas de vantagem sobre Inês Barbosa (78-81-77), de Miramar, Joana Silveira foi terceira com 240 (79-76-85).

Em sub-16, Teresa Alves tinha partido para a última volta empatada na frente com Filipe Capelo, da Quinta do Lago, mas acabou por ganhar também com 10 de vantagem ao marcar 77 (o seu melhor resultado da semana) contra o 87 da sua rival. O seu agregado final foi de 244, 25 acima do par.

Finalmente, em sub-14 houve mais equilíbrio, com Leonor Medeiros a ter de aplicar para, com um total de 229 (76-77-76), 10 acima do par, conquistar o título com 3 de vantagem sobre a sua companheira de clube Sofia Barroso Sá (74-80-78). Rita Costa Marques, de Miramar, foi terceira com 234 (73-82-79).

