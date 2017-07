Adrian Mannarino é o nome que destoa em Wimbledon

A experiência foi uma qualidade que desequilibrou muitos dos encontros do sexto dia do Torneio de Wimbledon, em que ficaram conhecidos todos os oitavo-finalistas. Mas de entre os nomes mais ou menos habituais na segunda semana de um torneio do Grand Slam, há um que sobressai: Adrian Mannarino está apenas pela segunda vez nesta fase de um major. Quatro anos depois da inédita presença nos "oitavos" de Wimbledon, o francês de 29 anos vai defrontar Novak Djokovic.

“É verdade que no ano passado, Djokovic era menos acessível mas quando ele joga muito mal vale como um "top-20", enquanto eu, quando jogo muito bem valho talvez como um "top-20". Veremos”, adiantou Mannarino (51.º), após vencer o compatriota Gael Monfils (14.º), no segundo encontro consecutivo em cinco sets: 7-6 (7/3), 4-6, 5-7, 6-3 e 6-2.

Djokovic viu-se obrigado a elevar o nível do seu ténis depois de Ernests Gulbis, o ex-n.º 10 letão, actualmente fora do "top-500" devido a lesões, se adiantar para 4-2. Mas uma série de nove jogos consecutivos, a somar aos 37 erros não forçados (incluindo sete duplas-faltas) e apenas 38% de pontos ganhos no segundo serviço de Gulbis, permitiu ao sérvio ganhar, por 6-4, 6-1 e 7-6 (7/2).

Roger Federer ultrapassou Mischa Zverev (30.º), por 7-6 (3), 6-4 e 6-4, e vai discutir um lugar nos "quartos" com Grigor Dimitrov (11.º).

O irmão de Mischa, Alexander Zverev (12.º), terá pela frente Milos Raonic (7.º), que eliminou, por 7-6 (7/3), 6-4 e 7-5, Albert Ramos Vinolas (22.º), sem enfrentar qualquer break-point.

No duelo entre os dois tenistas com mais encontros ganhos em Grand Slams sem nunca terem conquistado um major, David Ferrer (145) e Tomas Berdych (135), venceu o mais cotado. Berdych (15.º) não cedeu qualquer break e derrotou Ferrer (39.º), por 6-3, 6-4 e 6-3, indo agora defrontar Dominic Thiem (8.º).

No torneio feminino, a experiência foi fulcral para Angelique Kerber, Agnieszka Radwanska e Caroline Wozniacki. Kerber viu a norte-americana Shelby Rogers (70.ª) liderar por 6-4, 4-2 (0-30) e apesar de não ganhar um torneio desde que conquistou o Open dos EUA, em Setembro último, mostrou enorme determinação para vencer, por 4-6, 7-6 (7/2) e 6-4.

Nos oitavos-de-final, a alemã vai defrontar Garbiñe Muguruza (15.ª). A finalista de 2015 continua sem ceder qualquer set e em 70 minutos eliminou Sorana Cirstea (63.ª), com um duplo 6-2.

Radwanska (10.ª), finalista em 2012, obteve a melhor vitória da época ao afastar Timea Bacsinszky (20.ª), após ceder o primeiro set: 3-6, 6-4 e 6-1. A polaca marcou um 18.º encontro com Svetlana Kuznetsova (8.ª), uma das seis jogadoras ainda em prova que já triunfaram no Grand Slam.

Wozniacki esteve a dois pontos da eliminação quando Anett Kontaveit (38.ª) serviu a 6-3, 5-4 (30-0), mas a estoniana não logrou fechar e depois de acumular 54 erros não forçados, cedeu ao fim de duas horas: 3-6, 7-6 (7/3) e 6-2. A próxima adversária de Wozniacki é Coco Vandeweghe (25.ª).

O outro lugar nos quartos-de-final será decidido entre Magdalena Rybarikova (87.ª) e Petra Martic (135.ª).

