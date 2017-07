Facebook tem planos para construir a sua própria vila

Casas, escritórios, cafés, uma farmácia, lojas, jardins, edifícios modernos e a uma espécie de felicidade urbana no ar – é este o recém-anunciado projecto do Facebook para construir o que pode ser descrito como uma combinação entre o campus de uma grande empresa e uma pequena vila.

Num texto publicado nesta sexta-feira, a rede social avançou que pretende construir 14 mil metros quadrados de novos espaços e que vai este mês começar conversas oficiais com as autoridades de Menlo Park, na Califórnia, onde a empresa tem a sede.

Uma das preocupações do Facebook é o preço da habitação, que tem vindo a subir nas áreas onde moram e trabalham profissionais de tecnologia, que são muito bem pagos por estas multinacionais. O plano passa por construir 1500 habitações, que serão postas à venda com um desconto de 15% face ao preço de mercado.

“Isto é apenas o começo”, afirmou John Tenanes, vice-presidente com o pelouro das instalações. “Daqui para a frente, planeamos continuar a trabalhar de perto com os líderes locais e os membros da comunidade para assegurar que a presença do Facebook é um benefício para a comunidade.”

