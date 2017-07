Vila Real: detido caçador suspeito de matar mulher que fazia caminhada

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um caçador suspeito de ser o autor do disparo que atingiu mortalmente uma mulher em Leirós, Vila Real. Fonte da PJ referiu que o caçador, um pedreiro de 57 anos, vai ser presente ainda esta sexta-feira a primeiro interrogatório judicial, no tribunal de Vila Real, para aplicação de eventuais medidas de coacção.

Segundo referiu a Unidade Local de Investigação Criminal da PJ de Vila Real, o homem é suspeito da autoria de dois crimes de homicídio, um na forma consumada e o outro na forma tentada.

O homem está indiciado como sendo o autor do tiro que matou uma mulher de 28 anos, quando esta caminhava na Estrada Nacional 15 (EN15), junto à aldeia de Leirós, no concelho de Vila Real. De acordo com a PJ, os factos ocorreram quando o suspeito, no "exercício de caça furtiva ao javali", terá "efectuado um disparo com uma arma caçadeira que veio a atingir a mulher". O incidente ocorreu cerca das 22h00 de quarta-feira.

A vítima foi atingida na zona do pescoço e acabou por morrer já na unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Durante o dia de quinta-feira, a PJ esteve no local a recolher indícios e ouviu ainda vários caçadores da zona.

A vítima caminhava numa zona pouco iluminada e isolada, na EN15, com uma amiga quando foi atingida, presume-se que por um disparo acidental. A amiga, de 43 anos, ficou em estado de choque.

